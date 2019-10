Gobierno federal “va en retroceso”: Marko Cortés

Tuxtla.- “Mientras en el mundo se habla de energías limpias, renovables; mientras que en el mundo las grandes inversiones se abocan a generar energías ‘verdes’, en México se hace lo contrario: se habla de construir una refinería”, manifestó Marko Cortés, presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

Lo más lamentable, expuso durante una conferencia ofrecida en esta ciudad capital, es que la mayor parte de recursos públicos federales se destinará en ese mega proyecto, cuando los estudios destacan que éste tiene el 98 por ciento de probabilidades de fracasar.

“Ojalá que por el bien de los mexicanos no resulte un fracaso, porque le apostamos al pasada, cuando tenemos que apostarle al futuro, a generar energías limpias; hay otros países en el mundo que tienen una fecha límite para producir combustibles con base en hidrocarburos, y acá no; muy triste”, ejemplificó.

Por desgracia, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) parece “un barril sin fondo, y lo que se tiene que hacer es que lo que ya está instalado, que opere de forma adecuada y produzca”.

Otra prueba de que las cosas no se hacen bien en la Federación, aseveró, es lo que sucedió en esta entidad chiapaneca con el activismo del hermano del presidente del país, Pío López Obrador, “pues no hay cumplimiento a la palabra, pues AMLO dijo que no habría recomendados, y que su familia no participaría de forma activa en el gobierno, y hoy los vemos ahí”.

De hecho, cuestionó lo que posiblemente Pío le ofreció a los 21 alcaldes que renunciaron a sus partidos en Chiapas para adherirse a las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “¿qué les habrán dicho para que hayan salido a renunciar de forma pública y en bloque? ¿A cambio de qué o por qué?”.