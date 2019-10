Falsas esperanzas: tan dañinas como innecesarias

Bienvenidos a otra sesión entre Lakshmi y Pechu, ya hemos hablado de muchos temas, y hoy comenzaremos a hablar de las expectativas, no sin antes subrayas que es complejo pero bello ser humano, y combinarlo con la dimensión espiritual también, incluso muchos doctores optan por lo espiritual como una alternativa ante lo tradicional, incluso el estrés es una de las enfermedades nuevas que afecta la salud.

“Vamos a entrar de lleno a las expectativas, hablaremos de las falsas esperanzas, la completa seguridad y el egocentrismo; ya vimos las herramientas (control, manipulación y poder), que se usan cuando no funcionan los roles, pero si sobresalen, es cuando llegan las falsas esperanzas: yo creía, yo pensaba, yo me imaginaba, pero todo está en tu imaginación”.

Lo importante es qué esperamos de nosotros mismos, ese es el toque entre la realidad y la fantasía, no hacernos ilusiones de algo que no está pasando, si la esperanza está puesta en algo es falsa, pero si está puesta en ti, cambia el panorama; no se trata de no pretender creer en algo, pero no irte de boca cuando todavía no es una realidad.

“Está bien que tengas ilusiones y deseos, pero no hay que fantasear con algo que todavía no es un hecho; no hay nada más padre que el amor, y ahí no hay que hacerse falsas esperanzas, si yo te digo, te amo para toda la vida, a lo mejor lo siento ahorita, pero después a lo mejor ya no, quizá no era mentira, pero somos seres cambiantes”.

Si bien es bueno poner nuestra esperanza en algo, no debemos ponerla toda hasta quedarnos vacíos, no es dejar de tener esperanza o ilusión en algo, eso es bonito, pero siempre con los pies en la tierra, estar atentos para que si caemos, el golpe no sea tan fuerte.

“En el caso de enfermos desahuciados, por ejemplo, no es asegurarles que todo va a estar bien, sino que sepan que cuentan contigo y le echen ganas, no es llegar y prometerles un milagro, pero tampoco decirles que no hay nada por hacer, en el caso de Dios, por ejemplo, es bueno tener esperanza en

Él pero no proyectarle tu esperanza, si pones toda tu esperanza en Él te quedas vacío, no es válido”.

En el ámbito social, nos hacemos falsas esperanzas en el fútbol, en los presidentes que prometen el cambio, el gobierno actual, por ejemplo, tuvo el lema de el gobierno de la esperanza, pero muchos se desilusionaron, ya que si tú no cambias, nada cambia.

“Las esperanzas crean falsas expectativas que te llevan a la desilusión, pasa en el amor, en tu trabajo, en el gobierno; no se trata de no tener esperanza, ilusión o un sueño, solo no pongas todas tus expectativas en una persona o en una situación porque eso lleva al sufrimiento”, señalaron. La próxima edición hablaremos de la c completa seguridad.