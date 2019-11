Señala Jiménez injusticia de Conada

La clavadista de altura Adriana Jimenez acusó que en la Conade hay una persecución en su contra y consideró que es injusto el retiro de los apoyos que le daban como atleta de alto rendimiento para cumplir con sus planes en su especialidad.

“Ese apoyo lo puedo tomar como un salario que me he ganado para cubrir todos los requerimientos para seguir en el deporte. No hay argumentos claros y se están violando las reglas”, dijo la clavadista.

La medallista mundial sostuvo que en toda su carrera deportiva jamás había vivido una etapa de este tipo, ya que se han tomado decisiones personales y sin considerar los resultados en los que se ha destacado a nivel mundial.

“Estoy dispuesta a aclarar las reglas que he violado y que me digan qué hice. De ser así asumiré las consecuencias. Creo que tenemos las pruebas necesarias para poder decir que es una incongruencia lo que me está pasando. Me dijeron que las nuevas reglas de operación hacían que los clavados de altura quedaran fuera del programa de apoyos”, apuntó Jiménez.

Añadió que los atletas han sido víctimas de las decisiones de los funcionarios públicos de la Conade y que al parecer “esta decisión tiene intereses personales y estoy siendo víctima de la corrupción. No sé cuál fue mi delito. Me he dedicado desde el 2014 hasta este año a entrenar, a competir y a dar logros y medallas a México”.

De la misma manera, acusó a Israel Benítez, subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, de haberla tratado de mala manera para tocar el tema relacionado.

“Para darme de baja tiene que haber una reunión con el Comité Técnico de Fodepar; no estoy infringiendo ninguna regla de operación, creo que he sido clara, siempre transparente y no me llegó un documento donde (sic) me comprometo a cumplir con los lineamientos de Conade. Soy la primera en firmar si me lo hubieran hecho llegar”, expresó La deportista.