UNICH firma convenio con la FGJE

Tuxtla.- El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Jorge Luis Zuart Macías, y Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), firmaron convenio de colaboración con el objetivo de establecer los procesos, medios, mecanismos y bases de colaboración, con el fin de llevar a cabo de manera conjunta, programas y estrategias de participación interinstitucional en materia de prevención del delito, cultura de legalidad y de la denuncia.

Durante el acto protocolario el rector de la UNICH, Zuart Macías, reconoció el trabajo de la Fiscalía, a la vez se sumó a las acciones “en materia de investigación, con muchachos que hagan servicio social en los CENTRA, porque seria un excelente aprendizaje que ellos vayan como pacientes, sino como factores de ayuda para los jóvenes como ellos, que ya están enfrentando problemas de adicción”.

Invitó al fiscal que no se solo una firma sino de acciones concretas, “ya nos han dado capacitaciones, pero si me gustaría que todos los jóvenes reciban la información que maneja el personal de la fiscalía en materia”.

La UNICH trabajará con traducciones con el personal y alumnos del material que es entregado por parte del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) que coordina Liliana Ivett López Gordillo, y así poder llegar a personas hablantes de alguna lengua materna.

Por su parte el Fiscal General aseveró que la firma es para darle formalidad, ya que desde hace varios meses la UNICH ha trabajado de la mano con el Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) que coordina Liliana Ivett López Gordillo.

“Ya han realizando algunas actividades con CENTRA, coordinado con algunas acciones en las aulas de la universidad, sin embargo era importante en un marco legal para poder medir lo avances de este convenio, el gobernador nos ha instruido dentro de su plan de prevención social y delincuencia, el que podamos tomar como base y columna vertebral de este programa de prevención a las escuelas en todos sus niveles”, mencionó.

Destacó la importancia de atender estos temas, ya que aseguró ha incrementado el numero de jóvenes que a muy temprana edad se ven involucrados en problemas de delincuencia y/o problemas de violencia que se convierten en delincuencia, donde la gran mayoría “es por el consumo del alcohol, gran parte de los problemas que enfrentan con la ley penal, incluso por los menos, lo es secundario haber ingerido alcohol o alguna sustancia”.

Por ultimo resaltó que la fiscalía trabaja y le esta apostando en materia de prevención del delito, “aunque nuestra función es investigar delitos, no podemos hablar de una procuración de justica solamente para investigar, seria una procuración no integral, no humana como lo pide el gobernador, sino mas bien parciamente cumpliendo nuestra función, legalmente si es investigar pero integral, socialmente es prevenirlo”.