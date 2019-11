Trump se muda a Florida para evitar impuestos

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió dejar Nueva York para convertirse en residente de Florida, un cambio que, de acuerdo con fuentes cercanas al mandatario, fue realizado principalmente con fines fiscales, ya que el estado de Florida no recauda el impuesto sobre la renta.

Sin embargo, Trump publicó el jueves por la noche en su perfil de la red social Twitter que se iría de Nueva York porque los políticos en el Empire State lo "trataron muy mal", y agregó que su familia y él harán de Palm Beach, Florida, su "residencia permanente".

Manifestó apreciar "a Nueva York y a la gente de Nueva York". "Siempre lo haré, pero desafortunadamente, a pesar del hecho de que pago millones de dólares en impuestos municipales, estatales y locales cada año, los líderes políticos de Estados Unidos me han tratado muy mal".

El presidente dijo que culpa "tanto a la ciudad como al Estado. Pocos han sido tratados peor. Odié tener que tomar esta decisión, pero al final será lo mejor para todos los involucrados. Como presidente, siempre estaré allí para ayudar a Nueva York y a las grandes personas de Nueva York ¡Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón!".

Trump agregó en su perfil que "1600 Pennsylvania Avenue, la Casa Blanca, es el lugar al que he llegado a amar y me quedaré, con suerte, otros cinco años, mientras hacemos a Estados Unidos grandioso de nuevo".

De acuerdo con documentos judiciales, el presidente cambió su residencia permanente a su Club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, a fines de septiembre pasado. La primera dama, Melania Trump, hizo lo mismo un mes después, mediante formularios presentados al Tribunal de Circuito del Condado de Palm Beach.

Los documentos afirman que el resort de Florida es ahora el "hogar principal y predominante" de Trump. Refieren su dirección anterior como la de la Trump Tower en Nueva York, y las direcciones de sus "otros lugares de residencia" como las de la Casa Blanca y el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, un demócrata, no demostró tristeza al saber que Trump se iría y tuiteó: "Buen viaje. No es como si Donald Trump hubiera pagado impuestos aquí de todos modos". "Es todo tuyo, Florida".

Una persona cercana al presidente informó al periódico The New York Times -que informó por primera vez del cambio de residencia- que Trump se enfureció por la demanda del fiscal de distrito de Manhattan en busca de sus declaraciones de impuestos, aunque no aclaró cómo el cambio de residencia afectaría la demanda.

Esa demanda, que todas las partes creen que podría dirigirse a la Corte Suprema para un enfrentamiento en el año electoral, no ha seguido el camino de Trump hasta ahora, informó la cadena de televisión estadounidense CNN.

A principios de octubre , un juez federal desestimó los esfuerzos de Trump para evitar que sus declaraciones de impuestos fueran entregadas a un jurado de Nueva York, una decisión que un abogado del presidente apeló minutos después.

La corte de apelaciones ordenó de inmediato una suspensión temporal de la citación, pero la semana pasada esa instancia se mostró escéptica de la definición del caso, dado que Trump no podría bloquear una citación de los fiscales del estado de Nueva York para sus declaraciones de impuestos.