Maratón de Nueva York cumple las expectativas

Las perfectas condiciones meteorológicas, con un radiante sol y fresca temperatura, y la inesperada presencia en los podios de dos jóvenes atletas africanos fueron los protagonistas del maratón de Nueva York de 2019.

"No tengo idea de cuál será mi siguiente carrera. No tengo agente ni tampoco patrocinador, así que ya veré", decía tras el maratón el etíope Girma Bekele Gebre, de 27 años, que consiguió hacerse con el segundo puesto pese a no haber sido situado entre los favoritos de la carrera.

"Salí de la meta en el segundo grupo de corredores y corrí rápido para alcanzar a los primeros", explicaba ante la prensa el atleta, que había sido sembrado en el puesto 443.

La otra sorpresa la protagonizó la keniana Joyciline Jepkosgei, que ganó en la categoría femenina en su debut en un maratón, e impidió así que su compatriota y "amiga" Mary Keitany, la gran favorita, se hiciera con su quinto título neoyorquino.

Un resultado inesperado, pero en este caso negativo, fue la retirada en el kilómetro 11 del etíope Lelisa Desisa, que ganó el maratón neoyorquino el año pasado y que en septiembre se hizo con el oro en esta categoría en los Campeonatos de Atletismo en Doha.

Los corredores coincidían en las buenas condiciones atmosféricas que se vivieron en la Gran Manzana, una ciudad con un inestable clima que en 2012 llevó a la cancelación de la carrera tras el paso del huracán Sandy.

Aunque al mediodía la carrera había transcurrido sin grandes incidentes, la seguridad, una vez más, ha sido uno de los mayores de cabeza de los organizadores, ya que como explicó la propia Policía de Nueva York, el maratón es uno de los eventos más complicados para ellos dada la extensión de la zona a proteger.

Los más de 40 kilómetros del trayecto deben estar vigilados, con especial énfasis en intersecciones, barricadas, y potenciales puntos vulnerables, pese a que el director del cuerpo de seguridad neoyorquino, James O'Neill, haya afirmado que no había ninguna "amenaza concreta ni creíble”.