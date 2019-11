Mexicano hace historia en rodeo canadiense

Édgar Durazo, originario de Moctezuma, Sonora, es el primer mexicano que se clasifica para estar en el Canadian Finals Rodeo (CFR) y llegó a estas instancias para hacer historia.

Durazo, quien lleva seis años viviendo en Canadá, se convirtió en el primer vaquero mexicano en clasificar a este evento que se realiza desde hace 46 años y que reúne a los mejores vaqueros de Estados Unidos y Canadá y es catalogado como el evento más importante en el país.

En este año, todos los astros se alinearon para que Durazo realizara uno de sus más grandes sueños, estar en el CFR, y esos astros fueron el conquistar los rodeos más grandes que se realizan en Canadá, convirtiéndose en el campeón del Pro Tour de la Asociación Canadiense de Rodeos Profesionales (CPRA por sus siglas en inglés), logró ser el novato del año y el líder de la temporada 2019 y todo esto lo llevó a ser el primer mexicano en la historia en calificar al Canadian Finals Rodeo.

“Este año es muy especial para mí, todo se me ha dado; en los años pasados por una u otra cosa no podía participar en los rodeos grandes, pero con trabajo y sacrificio lo logré este año”, dice Durazo.

“He montado toros desde hace 10 años, lo hacía desde que vivía en México; y el llegar a estar en las CFR es algo increíble, es algo que siempre soñé, algo que tenía que hacer, y ahora se hace realidad”, dijo el jinete de 28 años.

La historia de vida de Édgar Durazo ha llamado la atención a los amantes del rodeo en Canadá, pero el mexicano continúa llamando la atención al ganar el pasado 30 de octubre, el primer round de la competencia con una monta que le valió 87.25 puntos.

“El lograr esta puntuación es algo muy especial para mí, me he preparado para este evento toda mi vida, ahora me toca hacer lo que más amo en la vida que es hacer rodeo”; finalizó Durazo.