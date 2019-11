Exige el Mocri justicia para compañeros asesinados

Tuxtla.- Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN) se manifestaron de forma pacífica ayer en la Unidad Central de Investigación y Justicia Restaurativa, de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir el esclarecimiento del asesinato de cinco compañeros.

En una rueda de prensa, lamentaron que hasta la fecha no obtengan respuestas contundentes de los autores intelectuales de esos crímenes, tres ocurridos en el sexenio pasado, y el resto a principios de este año en el municipio de Amatán, en donde una de las víctimas fue Noé Jiménez Pablo, líder regional de su organización.

Para Erick Bautista, vocero del Mocri-CNPA-MN, esta dilación para aplicar la ley tiene que ver con un acto de protección del gobierno hacia los asesinos, como en el último caso registrado en enero, “donde se sabe que el autor intelectual es el cacique Manuel de Jesús Carpio Mayorga, abanderado de Morena”.

Aclaró que esta movilización es parte de una jornada nacional, en la cual contemplaron estos temas, “y en esta ocasión, nos atendió el fiscal de Asuntos Vulnerables, Néstor Escobar, quien nos dio un poco de información respecto al avance, en este caso de Amatán”.

Sin embargo, evidenció que en sí no hay avances sustanciales y de fondo porque, a casi 10 meses del hecho, no han detenido a los criminales, “por eso le dijimos que no sean cómplices, que no haya impunidad no solo en este caso, sino en otros, y le dejamos la necesidad de platicar con el fiscal general”.

Además, dijo, lo exhortaron a que de esta plática emanen resultados positivos para la siguiente reunión pactada para la próxima semana, y que se reflejen esos avances en las pesquisas, “pero insisto, en los asesinatos de nuestros compañeros de Amatán y de Pueblo Nuevo Solistahuacán ha habido un mensaje de impunidad y complicidad con el silencio y la no detención de los criminales”.