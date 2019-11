Bloqueos a vías férreas costarían más de 12 mil mdp este año

México.- Entre 2017 y 2018, por bloqueos a las vías férreas, las afectaciones a la economía han sido por 24 mil millones de pesos, por lo que se espera que para este año la cifra sea superior a los 12 mil millones de pesos, afirmó el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Iker de Luisa.

El directivo detalló que tan solo en este año se tienen 57 días de bloqueos en el estado de Michoacán, casi el doble de lo registrado en todo 2018.

A diario deberían llegar al puerto michoacano de Lázaro Cárdenas 14 trenes con carga diversa, pero se quedan parados por estos bloqueos, provocados en las últimas semanas por normalistas inconformes, señaló en entrevista.

Entre enero y febrero de este año, se registró el bloque más largo, de 28 días seguidos, pero hasta el momento están cuantificando las pérdidas a la economía, pues a lo largo del año suman ya 57 días de estas acciones, por lo que estimó que sean superiores a los 12 mil millones de pesos.

Precisó que durante 2017 y 2018, cada año, el impacto a la economía por los bloqueos fueron por 12 mil millones de pesos en cada año, y que en este 2019 los días han sido casi el doble a lo reportado en 2018; la afectación rebasaría los 12 mil millones de pesos.

Las cargas afectadas son de los sectores granelero (trigo, maíz); acerero (la siderúrgica de Lázaro Cárdenas); automotriz, contenedores (carga en general), así como el transporte de combustóleo pesado de Petróleos Mexicanos (Pemex), detalló.

En el caso de Pemex, explicó, si no se da salida al producto, la empresa productiva del Estado tiene que bajar su producción, lo que implica pérdidas para la petrolera. “Es muy grave lo que sucede por la disrupción y en la magnitud del tiempo que vemos de la sumatoria de todo lo que va del año (bloqueos) y lo que va en toda esta semana, es muy alarmante”.

El director general de la AMF detalló que las empresas afectadas están “desesperadas” debido a que los daños se dan en los inventarios de las mismas; recordó que hay cargas que pueden ser transportadas por camiones, lo que significa que algunas tendrán que contratar fletes extraordinarios más caros.

Sin embargo, habrá producción, como la acerera, automotriz u de granos, que no se pueden transportar por carretera de manera tan fácil (por los volúmenes).

Hoy en día, por cada tren se transportan hasta 14 mil toneladas y convertir eso en camiones, significaría el uso de 300 y eso no es tan fácil, debido a que no existe la oferta de esas unidades.

Dejó en claro que ellos como asociación respetan el derecho a manifestarse por parte de los normalistas, “no tenemos inconveniente en que personas o grupos expresen sus ideas, pero otra cosa es bloquear el derecho constitucional del libre tránsito de las mercancías”

De Luisa expuso que la afectación no sólo es al ferrocarril, sino a la cadena productiva del país y al propio estado de Michoacán. “Las afectaciones son en fletes extras, paros de plantas, pagos extras a los trabajadores”.

Los daños al sector ferrocarrilero, dijo, son de imagen, pues habrá usuarios que repensarán si usan o no este medio de transporte por las disrupciones; pero los más afectados son la gente de Michoacán, debido a que no se envían las señales adecuadas para que haya inversión en la entidad y si no hay inversión, no hay empleos.

La AMF agrupa a siete de las principales empresas ferroviarias y para este 2019 se han realizado inversiones récord por el orden de 12 mil millones de pesos (600 millones de dólares), donde 70 por ciento ha sido en infraestructura y 30 por ciento en fuerza motriz, locomotoras, equipo rodante, carros, entre otros.