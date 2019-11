Señalética en Tuxtla es perjudicial, señalan colonos del centro

Tuxtla.- Habitantes y comerciantes del centro de Tuxtla dan a conocer que la señalética instalada recientemente en el centro de la capital chiapaneca trae más perjuicios que beneficios a la población pero también para la vida comercial.

En este sentido los habitantes y pequeños empresarios de la Primera Norte, entre Cuarta y Quinta Oriente dan a conocer que hace tres meses el Ayuntamiento Municipal encabezado por Carlos Morales instaló un letrero de “No Estacionarse”.

Sin embargo consideran que ha traído más perjuicios que beneficios ya que la estructura metálica fue puesta a media banqueta obstruyendo el paso peatonal, además de que durante toda la vida han usado esta acera para estacionarse y ahora no lo pueden hacer.

“Los habitantes de la Colonia Centro ahora resulta que llevamos viviendo aquí toda una vida no podemos estacionarnos en nuestra casa y bajo qué argumento nos lo prohibieron o nos dan un permiso especial”, cuestionaron los afectados.

Lamentaron que este tipo de acciones traen más perjuicios que beneficios a la población, y es muestra de la mala planeación que existe en las diferentes áreas del Ayuntamiento capitalino, ya que sin explicación alguna comete este tipo de acciones.

“Nosotros no entendemos cómo es posible que hagan este tipo de cosas, los clientes no tendrá donde estacionarse, nosotros no tenemos donde poner nuestros vehículos, son acciones realizadas sin ningún tipo de lógica”, expresaron.