Desplazados se manifiestan y reciben alimentos, pero no es la solución

Desplazados del Ejido Puebla del municipio de Chenalhó marcharon de su campamento ubicado por la Carretera Panamericana a la altura del Conalep, hasta el Centro de esta ciudad, donde en conferencia de prensa pidieron el retorno a su comunidad de origen en condiciones dignas y seguras.

Lo anterior se determinó ante la suspensión de entrega de alimentos, pero la verdadera demanda es solución de fondo a la problemática que viven de desplazamiento forzado y el Estado Mexicano no ha cumplido con sus obligaciones en materia de respeto a los derechos humanos, según la firma de diversos tratados internacionales.

Araceli Cruz López, vocera del grupo de desplazados e hija de don Guadalupe Cruz Hernández asesinado en mayo de 2016, denunció que ya no les entregan alimentos y las autoridades han hecho oídos sordos a sus peticiones de un retorno seguro a sus comunidades, “no podemos seguir viviendo sin ayuda humanitaria y atención médica”.

“Hemos exigido una solución de fondo, no queremos que nos prometan, aunque los funcionarios no cumplen, que se haga una realidad la cuarta transformación, necesitamos el apoyo del gobierno y la desarticulación de los grupos paramilitares que hay en el Ejido Puebla que se ejecuten las ordenes de aprehensión”.

Asimismo, señaló que la Fiscalía Indígena y la General del Estado no han dado ninguna respuesta sobre su asunto jurídico, “necesitamos saber si se va aplicar la justicia, vamos a seguir luchando, no nos vamos a quedar callados, los sobrevivientes no vamos a permitir que el gobierno siga violando nuestros derechos”.

“También que cumplan con todo lo que nos ha prometido, alimentos, no están cumpliendo, tarda dos semanas, un mes, a poco el gobierno come así, eso no es posible, los niños se enferman, no tenemos alimento, falta atención médica y por eso nos estamos manifestando”.

Minutos más tarde en el campamento de los desplazados, personal de Protección Civil del Estado, al mando del delegado en la Región, Víctor Amezcua Vázquez, hicieron la entrega de despensas a las familias desplazadas.