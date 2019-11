Presión humana pone en peligro áreas protegidas del mundo

Washington.- Las áreas protegidas fungen como refugio para la vida salvaje, sin embargo, en los últimos años las actividades en ellas y a su alrededor han aumentado considerablemente, por lo que la presión humana a parques y reservas tropicales del mundo es cada vez mayor.

Investigadores de la Universidad de Cambridge y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) analizaron más de 12 mil áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas y parques naturales de 152 países.

La cifra representa más del 80 por ciento de la tierra protegida en 1995, fecha de la cual parte el estudio.

Sobre ese mapa, plasmaron un índice de presión humana compuesto por una serie de indicadores, como la densidad de población, el porcentaje de tierra dedicado a la agricultura o la contaminación lumínica observada desde un satélite, como aproximación al grado de urbanización.

El resultado, publicado en la revista estadunidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) demuestra que la presión humana ha ido en incremento desde 1995, de manera global, aunque con más intensidad áreas protegidas de América Latina, África y del sudeste de Asia.

Aunque la huella humana ha aumentado en la mayoría de las regiones, el estudio indica que en las tropicales la amenaza de las actividades humanas ha crecido más en las áreas protegidas que en otras zonas similares sin protección.

En amplias zonas del África subsahariana los cultivos han subido casi el doble dentro de los parques que fuera; en los manglares africanos, la agricultura aumentó 13 por ciento más en las zonas protegidas.

Mientras que en amplias porciones en torno al bosque tropical del Amazonas, los campos avanzaron 10 por ciento más dentro y, en el sudeste asiático, la diferencia entre adentro y afuera es del ocho por ciento.

"Nuestro trabajo muestra que la agricultura es el factor principal que amenaza las áreas protegidas", dice el biólogo del Instituto para la Investigación para la Conservación de la Universidad de Cambridge y coautor del estudio, Jonas Geldmann.

Aunque el trabajo no profundiza en las causas, el explosivo crecimiento de la población y la corrupción también estarían influyendo. "Por otros estudios, sabemos que muchas de estas reservas disponen de muy poca inversión, lo que agravaría los efectos", añade Geldmann.

Los autores del estudio reconocen que la relativa menor presión humana sobre las áreas protegidas de Europa o Estados Unidos observada desde 1995 podría deberse a que ya la sufrieron en el pasado.

"No es el caso de Yellowstone y hasta cierto punto de Doñana, que se conservan en un estado prístino o casi. Pero nuestra muestra incluye muchos sitios de Europa y Norteamérica que están en condiciones mucho peores", indica el investigador de la Universidad de Cambridge.

Actualmente el 15 por ciento de la tierra y el siete por ciento de sus mares están protegidos y el objetivo es llegar al 17 por ciento y al 10 por ciento, respectivamente, en los próximos años.

En 2017, una investigación estimó que la vegetación había disminuido en 122 de los 134 sitios considerados como Patrimonio de la Humanidad. El año pasado, un estudio publicado en la revista científica Science estimó que un tercio de la superficie con protección ambiental, unos ocho millones de kilómetros cuadrados, sufrían una intensa presión humana.

Ese mismo año se publicaba que el hábitat disponible para la biodiversidad se reducía 10 por ciento cada diez años.