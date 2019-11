Problema de drenaje está afectando la salud de comerciantes del centro de Tuxtla

Tuxtla.- Comerciantes del centro de Tuxtla Gutiérrez exponen una grave situación en la que se encuentran por el abandono por parte de las autoridades municipales encabezadas por Carlos Morales, ya que el drenaje de la Quinta Sur, entre Primera y Segunda Oriente terminó por colapsar este lunes.

Los comerciantes dan a conocer que desde hace cerca de tres años, los registros de esta zona de la ciudad han colapsado y se encuentran tapados por lo que han reportado un sinnúmero de ocasiones sin obtener respuesta alguna.

Mercedes Ortega una vendedora de alimentos en esta zona de la ciudad por más de 23 años, expuso que la situación es insostenible ya que este día los drenajes no resistieron más y el agua negra inundó varias calles.

Expuso que en la temporada del puente por las festividades de Día de Muertos, turistas de Hidalgo arribaron a este punto e hicieron la observación del mal estado de las calles del centro de la ciudad.

“Este mismo lunes paseantes de otros estados me cuestionaron sobre el deterioro pero más por las aguas negras, no me quedó más que decirles que es un problema viejo que están resolviendo pero a nosotros los que estamos cerca somos los más perjudicados”, indicó.

Lamentó que administraciones van y vienen pero nada han hecho para componer este problema que tiene que ver con la infraestructura, incluso lleva tanto tiempo que se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.

“No sabemos hasta cuándo van a resolver el tema, pero para los que trabajamos cerca y vendemos alimentos definitivamente está en juego nuestra salud y economía”, expresó.