Atractivo el “Viernes de Knockout”

Aunque la afición va respondiendo de a poco en el Deportivo Roma, el Viernes de Knockout va teniendo cada vez mayor nivel, en el cuadrilátero los pugilistas van demostrando que pueden ser grandes noches en dicho inmueble, destacando el duelo entre Fidel Chandomí y René Moreno, en el evento que organizó Tury – Narváez & Asociados.

Provenientes de diversos municipios del estado, pues el Roma ha sido el templo del boxeo profesional en Chiapas y de eso va quedando muestra, el “Potrillo” y Moreno pactaron su combate en los 10 capítulos, destacando que Chandomí fue conservador, para estudiar a Moreno en el primer episodio, y después comenzó su labor, buscando la barbilla de su rival hasta que, corriendo el cuarto round, consiguio enviar a la lona a su contrincante, con lo que se decretó el final del combate, que arrancó los aplausos del presente.

Cabe señalar que Moreno subió de emergente al ring, pues el peleador que estaba programado originalmente, Alex Poz Rodas, oriundo de Guatemala, no pudo cumplir con la cita, debido a una situación migratoria que le impidió asistir al combate.

La pelea estelar había tenido lo prometido en el nombre de la función, pero previo a dicho combate, en el cuadrilátero se vieron las caras el “Flama” Arévalo ante el “BadBoy”, otro emergente que Arévalo cumplió los pronósticos para quedarse con el triunfo de esta pelea, pactada a cuatro episodios.

No hay función que deje contentos a todos, y esta no fue la excepción, pues parecía que Temo Gutiérrez había dado mejor pelea contra Charly Morales, pero la decisión de los jueces fue decretar el empate de este combate que tuvo grandes momentos; misma situación en el duelo que sostuvieron Miguel Méndez vs Roberto Caballero, que finalizó con papeletas igualadas. Habría duelo de desempate en ambos casos.

Fue así como trasncurrió otra noche de boxeo en el centro Deportivo Roma, con atención especial a la Comisión de Box y Lucha de Tuxtla Gutiérrez, que tuvo una intervención complicada, que arranco abucheos del presente y que deberá tener mejor función para evitar sinsabores en este tipo de funciones.