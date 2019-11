Fernanda, la primera chiapaneca en ingresar a Conservatorio de Italia

Apenas tiene 23 años, y Fernanda Arenas Marín ya hizo historia: es la primera chiapaneca en ser aceptada en el Conservatorio de Música de Santa Cecilia, Italia, donde le abrieron las puertas para estudiar viola por tres años.

Fernanda interpreta este instrumento desde pequeña, hace años perteneció a la Orquesta Sinfónica y Juvenil de la UNICACH, cuando sus papás la empezaron a llevar a clases y poco a poco fue agarrándole amor a este instrumento, que le apasiona por su sonido melódico y no tan chillante como el del violín.

“Luego, tuve la oportunidad de representar a Chiapas en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México, al llegar y darme cuenta que habían otros 170 niños dispuestos a hacer música durante un mes fue así de: yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a la música", nos cuenta.

Actualmente, cursa el noveno semestre en la Facultad de Música de la UNICACH, por lo que ser aceptada en tan prestigiosa institución fue un sueño que se hizo realidad muy pronto, algo que contemplaba a futuro, pero no planeaba lograr tan rápido porque apenas está terminando la carrera acá.

"Se abrió la oportunidad, la maestra de allá se interesó en mí, un amigo le habló de mí, me escribió, yo le envié un video, me dijo que le gusté, y tras enviarle más videos me dijo que con ella ya estaba aceptada, solo faltaba el Conservatorio”, comenta.

Entonces, Fernanda habló con su maestro de acá, ha sido un gran peldaño para todos los músicos cuerdistas que estaá aquí en Chiapas, pero contó con el apoyo total de su maestro, quien la impulsó. “Me dijo, tú puedes, y ya fue que audicioné y el 31 justo me avisaron que el Conservatorio me había aceptado", señala.

Es la primera chiapaneca en obtener este logro, lo que para ella significa mucha responsabilidad; aún no cree todo lo que está pasando, aparte de emocionada está muy asustada, porque es un gran reto ir a Europa a hacer música, allá tienen un nivel muy alto hablando musicalmente, lo que la impulsa a crecer más personal y musicalmente, aunque hay algunos obstáculos en el camino.

“El observatorio no me ofrecen una beca, solo me aceptaron y hasta ahorita me han apoyado con no pagar matrícula, eso ya es bastante pero queda el hospedaje, alimentación, transporte, que no puede costear sola”, reconoce.

Por eso, la talentosa música está en busca de apoyo para cumplir su sueño: el llamado es para fundaciones, organizaciones, o alguien que conozca de becas y la pueda ayudar de alguna forma, a lo que estará súper agradecida. “En verano planeo venir, dar clases, recitales, conciertos, lo que quieran para retribuir un poco la ayuda que me brinden”, dijo.

Aunque ya inició el curso en Italia, ella tiene una prórroga para presentarse a más tardar el 15 de diciembre, en lo que arregla su visa y consigue apoyo financiero, si no, le será imposible alcanzar su sueño y luego retribuir todo lo que está viviendo.

“Con esto mis metas y planes han cambiado, pero espero regresar a Chiapas y transmitir a los niños como yo, que empecé en una orquesta infantil, a que se enamoren de la música para tener una orquesta más grande en Chiapas”, señaló.

Si tienes forma de apoyar a Fernanda, comunícate a este medio, o directamente con ella al 9612559292, son pocas las veces que una chiapaneca tiene una oportunidad tan grande, y sería un desperdicio no poder aprovecharla por no tocar las puertas a su alcance.