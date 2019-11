Aplaude CCE reactivación de proyecto de gasoducto y “mano dura” a invasores

Tuxtla.- Es de suma importancia que las autoridades federales retomaran el proyecto del gasoducto en Chiapas, pero también será importante que no se desestimen otros temas como la creación de un Parque Agroindustrial en su capital, Tuxtla Gutiérrez, manifestó Arturo Marí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En representación de otros sectores productivos locales, reconoció que el actual gobierno de la entidad ha hecho los esfuerzos suficientes para salir del rezago en varias temáticas, como el hecho de recuperar el Estado de derecho al mermar las invasiones que tanto daño habían provocado a los chiapanecos.

Sin embargo, insistió en que uno de los proyectos que será de suma importancia es el gasoducto, el cual quedó en pausa por un “buen tiempo”, pero que hace unos días se reactivó e incluso ya hay una empresa interesada en echarlo a andar.

Refirió que sin duda al echar a andar el gasoducto habrá una inhibición importante en la parte de la inseguridad, “por eso le apostamos a este proyecto, confiamos en que habrá un crecimiento económico importante, que sin duda nos hará salir de este rezago económico en el que estamos inmersos”.

De hecho, subrayó que el tema del estancamiento económico no es nuevo, sino que se ha vivido al menos en los dos últimos sexenios, “estuvimos muy mal, con una crisis social importante, pero ahora se ve otro panorama; nos urge recuperarnos y nosotros, como iniciativa privada, estamos dispuestos a sumar”.

Para que proyectos como el del gasoducto sean una realidad, Arturo Marí destacó que será importante escuchar la voz del pueblo, y no pasar por encima de él, como sucedía antes, “porque no se puede trazar la ruta donde pasará, si antes no le preguntaste a la gente; ya no será así”.

En cuanto a otros proyectos, comentó que el Parque Agroindustrial o apostarle a otras áreas como el turismo o creación de carreteras como la de San Cristóbal de Las Casas a Palenque, serán elementales para que la inversión por fin “aterrice” en Chiapas.