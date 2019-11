Pre diabetes, la antesala a la obesidad

Tuxtla.- Hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, fecha a la que deberíamos tomar más importancia considerando que México ocupa el primer lugar mundial en sobrepeso y obesidad, así como el quinto en prevalencia de diabetes, enfermedad que es padecida por 14 millones de personas.

La diabetes ocurre cuando el cuerpo no produce ni usa la hormona insulina de manera adecuada, lo que genera que se acumule demasiada glucosa en la sangre. Los dos tipos principales son el 1, que ocurre cuando el cuerpo no produce nada de insulina, y el tipo 2, que ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa como debería.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), por cada adulto diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, hay uno no diagnosticado, es decir, solo sie7e millones saben que la tienen del total, y solo 2 de cada 10 controlan sus niveles de glucosa.

La situación es urgente, porque esta es la primera causa de ceguera prevenible en el adulto en edad productiva, así como la primera causa de insuficiencia renal terminal y diálisis, y la primera de amputaciones en extremidades inferiores e infarto al miocardio, por lo que se considera una de las principales causas de muerte en México.

Pre diabetes: un ultimátum.

El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo son algunos de los factores de riesgo para desarrollar diabetes, pero puede haber una señal de alerta: la pre diabetes, un término que se usa para referirse a la situación de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y usualmente, está presente en la mayoría de los casos de personas ya con diabetes.

La diferencia radica en los niveles de glucosa; se diagnostica diabetes cuando hay glucosa plasmática en ayunas igual o superior a los 126 mg/dl, mientras que la pre diabetes es un trastorno en que el nivel de la glucosa en la sangre es mayor de lo normal pero no tan alto como para que sea diabetes. Por ejemplo, cuando la glucosa de sangre en ayunas está entre 100-125 mg/dl.

Es posible prevenir la pre diabetes, y por ende la diabetes, con un estilo de vida y alimentación saludable, ya que si bien no se sabe exactamente qué causa la pre diabetes, se sabe que las personas que tienen sobrepeso, que son sedentarios y que tienen una historia familiar de diabetes son más propensos a padecerla.

También existe algo conocido como diabetes gestacional, es decir, la que aparece durante el embarazo, las mujeres que padecieron esta enfermedad tienen más probabilidades de presentar pre diabetes, y terminar enfermando de manera crónica.

Muchas de las personas que presentan pre diabetes no tienen síntomas, es por eso que resulta muy importante checarse si se padecen condiciones de riesgo. Algunos síntomas son similares a los de la diabetes, como tener sed con frecuencia, deseos frecuentes de orinar, sentir mucha hambre, visión borrosa o pérdida de peso inexplicable.

Para diagnosticarla, basta con un examen como el de glucosa en sangre o la prueba de tolerancia oral a la glucosa, así como para tratar la pre diabetes y prevenir la diabetes mellitus tipo 2 debes mantener tus niveles de glucosa en sangre en un rango normal, y si tienes sobrepeso, bajar unos kilos te ayudará a mejorar tu condición.

Mexicanos en riesgo

En México, 14 por ciento de los adultos se encuentra en estado de pre diabetes, periodo en el que los niveles de azúcar en sangre son más altos que lo normal, pero no lo suficiente para diagnosticar esa enfermedad.

Según especialistas de la Federación Mexicana de Diabetes, una proporción significativa de los adultos con pre diabetes son jóvenes de entre 20 y 39 años de edad, quienes pueden pasar muchos años con alto riesgo de diabetes tipo 2.

Y es que en el país, cada hora evolucionan de pre diabetes a diabetes 11 mexicanos más; cuando se diagnostica a una persona con diabetes, el 50 por ciento ya tiene complicaciones, las cuales se generaron en la pre diabetes.

Las personas con pre diabetes tienen un mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, además de que dicho padecimiento tiene una mayor prevalencia en mujeres. Lo importante es que, a diferencia de la diabetes, la pre diabetes es reversible, por esa razón es muy importante diagnosticarla a tiempo.