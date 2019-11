No podemos hacernos ciegos ante problemas que aquejan a Tuxtla: Sánchez Camacho

Tuxtla.- Iván Sánchez Camacho conocido priista se registró este viernes como candidato a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe destacar que este viernes fue el día para el registro de los 45 CDM que faltaban de los distritos más grandes como Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal para completar los 122 existentes en el estado de Chiapas.

Tras aprobar el filtro de la documentación en la Sede estatal del partido donde se destacó que Sánchez Camacho contó con el respaldo de las siete organizaciones del PRI, fue el primer candidato en registrarse.

Expuso que el primer compromiso de los candidatos es que este proceso se lleve de manera limpia y transparente, democratizando el partido por lo que se debe de celebrar es la oportunidad de participar de los priistas.

Lamentó que por un momento el PRI en la capital chiapaneca haya estado muerto, desaparecido por ello la importancia de la reactivación del tricolor mediante el trabajo con la ciudadanía.

“Desde que asumimos este cargo de manera interina nos hemos dedicado a caminar las calles y colonias para reanimar, para echar andar a caminar al partido el cual estaba inmóvil, estaba en proceso muy profundo de sueño”, indicó.

Reconoció que Tuxtla Gutiérrez tiene muchos problemas que requieren de urgente atención de un partido que represente una oposición verdadera “los partidos no deben ser paleros del gobierno.

“Algo que no debemos hacer es cerrar los ojos ante la realidad y olvidar las causas sociales. Hoy me comprometo a ser un dirigente que represente a la sociedad, no es posible que existan muchas irregularidades y nadie pueda expresar la voz de la ciudadanía”, puntualizó.

Sánchez Camacho, destacó que la lamentable situación de inseguridad, estancamiento, crisis, violencia, necesita de partidos que actúen y no únicamente espectadores como ha ocurrido hasta el momento.