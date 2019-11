Satisfecho Nadal por ranking

El español Rafael Nadal explicó que el número uno del mundo, cuyo trofeo recibió este viernes, tiene una satisfacción especial por la época complicada que tuvo a principios de año.

"Voy por etapas. A principio de temporada yo pienso en Melbourne, luego en Acapulco, luego en el siguiente torneo... Cuando va pasando el año vas viendo dónde te sitúas, ves si tienes la posibilidad de ser número uno o no", dijo el balear.

"En enero pensar en ser numero uno es algo que no me planteo, el camino me llevó hacia los caminos más ambiciosos posibles. Hice muchas cosas buenas. Tiene una satisfacción especial porque tuve una época del año complicada", añadió.

El balear, después de vencer al griego Stefanos Tsitsipas en un partido de casi tres horas, dependerá de que el ruso Daniil Medvedev venza al alemán Alexander Zverev para estar en semifinales.

"Estoy bien. Dos partidos cerca de dos horas ayudan porque aguanto bien estos partidos que es lo que necesito. Pasar horas en pista me ayuda a jugar mejor y mejor", aclaró.

"No estoy seguro de si lo voy a ver o no", explicó sobre el encuentro entre Zverev y Medvedev. "Tengo que estar preparado para lo que sea. Yo hice mi trabajo y estoy feliz por la victoria. Ahora tengo que esperar. Tengo que hacer las cosas como si tuviera que jugar mañana a las 15:00 hora española", señaló.

En caso de quedar eliminado, Nadal se marcha "satisfecho" por el trabajo realizado.

"Si no paso, tengo que hacer mi recuperación a partir de mañana para jugar la Copa Davis. Es para estar satisfecho, espero que todo esto te sirva para adelante. Si no estoy en semis iré a Madrid con la confianza de haber jugado mejor", matizó.