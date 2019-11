Atención tras el abuso, fundamental para sanar

Tuxtla.- Tras todo el fenómeno del abuso sexual infantil, hay todo un panorama inexistente a los ojos de muchos padres, que piensan, o quieren pensar, que todo está bien y nada pasa, por lo que no brindan a tiempo la ayuda que sus hijos necesitan.

La psicoterapeuta María Eugenia Ramírez López, quien colabora con Granito de Arena, señala que el abuso sexual infantil es un problema que se puede dar en todos los hogares y familias, no respeta niveles o estratos sociales, y es fuerte porque no afecta solo a una persona, sino a toda la familia, al contexto de escuela y sociedad, es uno de los traumas más fuertes que puede sufrir un niño.

“El abuso se presenta de los dos a los 11 años, es más frecuente en niñas, en ellas se presenta entre los seis y 11 años, mientras en niños se da entre los dos y cinco años”, comentó la especialista.

En especial, mencionó algunas situaciones de vulnerabilidad como vivir en un ambiente de conflictos entre padres, problemas, alcoholismo, drogadicción, así como quienes padecen algún retraso o trastorno como hiperactividad; si papá o mamá están ausentes, pasar mucho tiempo solos sin saber con quién los dejan encargados, ya que a veces la persona en la que más confías, llámese padrino, padrastro, vecino, hermano o el mismo papá son los abusadores; el villano no está lejos, sino cerca de los niños.

Comunicación, clave para el diagnóstico

Se estima que de cada 10 niños, dos son afectados por este fenómeno, que se puede detectar a través de la observación y la comunicación, pues si conoces a tus hijos puedes detectar cuando se aíslan, se ponen agresivos, empiezan a comerse las uñas, pierden el control de esfínteres, presentan ansiedad o depresión.

“El abuso se puede detectar en casa o en la escuela, cuando comienza a hacer cosas que normalmente no hacía, puede bajar el rendimiento escolar por ejemplo, todo eso indica que algo está sucediendo y como papá, puedes vincularte a través del diálogo; sin llamarle la atención, con amor le preguntas si pasa algo, si quiere contarte algo, que lo encuentras diferente, sin hostigarlo para que surja de manera natural”, recomendó.

Es decir, a través de una comunicación afectiva y efectiva en la que haya confianza, en un contexto de amor y de verdadero diálogo, en el que no se comuniquen solo con los celulares o iPad es donde surge la alerta, incluso una madre puede adelantarse a que algo le pasa a su hijo, o él mismo te lo platica aunque se sienta amenazado, a pesar del miedo o la vergüenza.

“A veces algunas familias lo ven como algo normal, hay casos en que la madre conspira en silencio, se hace que no ve, la que no se da cuenta, peor aún si el abusador es su pareja o familia, por eso también en los hospitales, escuelas, lugares de consulta, hay que denunciar e identificar las señales emocionales y físicas”, recomendó.

Estas señales son la forma de identificar el abuso de primer momento, pero a veces el niño se lo guarda y por alguna razón, en el momento menos esperado lo cuenta y lo regañan en vez de creerle, eso bloquea la comunicación y ya nunca vuelve a hablar del tema.

“Mamás, aunque sea algo fuerte, si su hijo o hija se los cuenta, deben contar hasta 10, respirar y entablar comunicación, de lo contrario el niño se retracta y se queda con todos esos problemas, por eso a veces se enteran años después, porque tenían miedo antes los niños, también al llevarlo al aspecto legal, a veces no hay personas preparadas para no revictimizarlo o señalarlo, así el niño se niega a hablar y ya no procede”.

Sanar es posible

Esto deja secuelas en ellos, primero en su salud, estamos hablando de contraer Sida, enfermedades crónicas después de una infección, hasta las sociales, cómo caer en la drogadicción, alcoholismo, delincuencia o repetir estas conductas siendo mayor.

“Es muy grave que un niño no se atienda de forma profesional, cuando pueden llegar a ser grandes personas, solo así el daño puede sanar, y el agresor también necesita atención, pero desafortunadamente no se le brinda”, concluyó.