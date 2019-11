Acceso al agua potable, un compromiso de fundación Emilio Moro y Cántaro Azul

SCLC.- Alumnos, padres de familia y docentes de la escuela primaria Melchor Ocampo, ubicada en la comunidad “El Aguaje", municipio de San Cristóbal de Las Casas, recibieron a integrantes de las fundaciones Emilio Moro y Cántaro Azul, para echar a andar la cuarta fase del proyecto "Agua Segura”.

José Moro, presidente de la Fundación Emilio Moro; Ian Balam García Navarrete, co-fundador de la organización Cántaro Azul, y el actor Horacio Pancheri, aliados para llevar agua potable a la niñez de México, fueron recibidos con aplausos, abrazos y muestras de agradecimiento.

El alumnado escenificó la obra de teatro “Agua del aguaje” y el “Canto al agua". Posteriormente participaron en un recorrido por el área de sanitarios, porta garrafones y la zona de lavado de manos, donde un menor dio muestra de cómo lavarse correctamente para evitar bacterias que les causen enfermedades.

En un aula de clases, el maestro Francisco Javier López Gómez, director de la primaria y el comisariado ejidal, expusieron a ambas fundaciones los beneficios que han tenido a partir de el uso del "Agua Segura", pues con ello las enfermedades gastrointestinales han disminuido en gran medida; de esta manera solicitaron la continuación del acompañamiento y el apoyo que abona a la salud de infantes de escasos recursos.

En entrevista para el Sie7e de Chiapas, José Moro sostuvo, “es uno de los días más bonitos del año porque venimos a comprobar en que estamos invirtiendo nuestro dinero y como llega a nuestros niños y la excelente gestión de Cántaro Azul para implementar estos programas de llevar ‘Agua Segura’ en las escuelas”.

Agregó que se trata de un ejercicio de responsabilidad social, “que por muy poco que hagamos, podemos ayudar mucho". Y explicó que se establecieron en Chiapas porque son muchas las necesidades que existen en las entidades del sur de México.

Agradeció el cobijo y la cálida recepción, " no hay palabras, es una gran satisfacción, es maravilloso, cuando era niño en mi casa no había agua, yo se lo que es eso, ahora me desarrollo mucho mejor como persona y educacional”.

Asimismo recordó que México es importante comercializador de vinos y dijo que continuarán correspondiendo también en ese tenor.