Pumas no pierde esperanza de entrar

Aunque sus opciones de estar en Liguilla disminuyeron tras el doloroso empate frente a FC Juárez, en el equipo de Pumas de la UNAM mantienen la esperanza de estar en la “fiesta grande” y para eso están preparados.

Los felinos necesitan vencer a Pachuca este sábado y esperar que no ganen Monterrey y Tijuana para colarse entre los ochos primeros lugares, situación que se prevé complicada, pero el estratega español Míchel González añora que se dé la combinación.

“Personalmente y profesionalmente no me he detenido nunca, la obligación mía como entrenador es levantar los ánimos de la tropa, sigo pensando que el equipo tiene que estar preparado por sí acaso (hay Liguilla), para mí estos 10 días de entrenamiento no han sido distintos a lo que hemos planteado por obligación profesional y por respeto a quien representamos”, aseguró.

El estratega subrayó que no dejará de lado este Torneo Apertura 2019, “es cierto que perdimos muchas posibilidades porque no dependemos de nosotros, pero tenemos una opción, una esperanza y hasta el sábado a las nueve de la noche vamos a estar (pendientes)”.

Enfatizó que los jugadores para nada sean han rendido, insisten en luchar hasta el final por meterse a la “fiesta grande”, por lo que tomarán con tal seriedad el cotejo ante Tuzos en la cancha del estadio Hidalgo.

“Los jugadores no se han rendido nunca, en actitud no hay nada que nos puedan reprochar, nos pueden reprochar en el acierto empezando por mí, pero no es algo que tenga que ver con actitud”, destacó ante la prensa.

Míchel admitió desilusión por estar fuera de zona de Liguilla, pero el entusiasmo por pelear se mantiene intacto, “te quedas desilusionado no desanimado porque el objetivo y la intensión siempre ha sido estar en Liguilla”.

Descartó calificar su labor en esta su primera aventura en el futbol mexicano consciente que los técnicos dependen de los resultados y su continuidad dependerá de la directiva.