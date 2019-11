Reinstalan a presunto policía municipal violento

SCLC.- El director de la Policía de esta ciudad, Félix Penagos Madrigal, ha reinstalado en su cargo a Vicente Fernando Domínguez Méndez, elemento que en la actualidad enfrenta un proceso penal, por violencia y lesiones contra su ex pareja sentimental María Elena Coello Reyes.

En conferencia de prensa, la afectada dijo que Félix Penagos no cumplió con el acuerdo de suspender a Vicente Domínguez hasta que concluyera el proceso legal que enfrenta; hace unos días pasó por la corporación y vio estacionado el vehículo de su ex pareja, por lo que solicitó hablar con el director, pero fue atendida por otra persona y enviada a asuntos internos.

“Me dijeron que estaba ocupado, me mandaron con otra persona quien me dio el expediente de Vicente sin dejar que le tomara una fotografía o me proporcionara una copia, no es posible que un tipo violento esté trabajando en la seguridad de nuestra ciudadanía”.

Cuestionada sobre si ha promovido alguna acción en la Unidad de Asuntos Internos, dijo que no, debido a que en esa instancia es enviada a la Dirección, “solamente se están echando la bolita”.

La solicitud en concreto de la denunciante es que el policía siga suspendido hasta que el proceso concluya; “se encuentra acusado de hostigamiento sexual, lesiones y robo en la carpeta de investigación 397-078-0301-2019”.

Coello Reyes dijo que falta una diligencia por practicar, donde intervendrán dos testigos, por lo que urgió al Ministerio Público y a la Fiscalía de Distrito agilizar el proceso.

Finalmente, dijo desconocer qué es lo que ha retrasado la definición de dicha situación legal, debido a que ella ha presentado las pruebas suficientes en contra de Vicente Domínguez.

Por su parte, funcionarios de la corporación policiaca argumentan que de acuerdo a la ley, se ha seguido la presunción de inocencia del imputado, por lo que después de haber cumplido una sanción administrativa por varios meses se ha reinstalado en su puesto y con ello no vulnerar sus derechos.