Transportistas no sederan capricho de alcaldesa coleta

SCLC.- El Ayuntamiento de esta ciudad ha iniciado el programa integral de reordenamiento en el Bulevar Juan Sabines, por lo que se espera a partir del 28 de este mes se comience con la reubicación a la terminal de corto recorrido (en la zona de Mercaltos) de alrededor de mil vehículos de transporte foráneo, que pertenecen a unas 75 sociedades.

La presidenta municipal, Jerónima Toledo Villalobos, realizó un recorrido por el bulevar, donde aclaró que no se va desalojar a nadie, ya que existe la voluntad de los transportistas para mejorar la imagen urbana de la ciudad, ya que existe un proyecto para poner jardines y está a punto de ser avalado el Gobierno del Estado.

Toledo Villalobos recordó que el bulevar fue ocupado por transportistas desde hace 30 años, y espera que para 2020 se cambie la imagen urbana de este espacio, “es un gran compromiso para todos, existe la buena voluntad de cambiar, que entendamos que esto representa una gran oportunidad, es un buen momento, hay un gran compromiso, tenemos confianza que así sea y que todo vaya tomando una ruta de orden”.

El proceso de reubicación se tendrá que hacer de alguna manera: Tránsito

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, César Domínguez dio a conocer que han logrado un acuerdo con 19 líneas de autobús, 32 permisionarios federales, 6 permisionarios estatales y 18 agrupaciones de taxis para que realicen el ascenso y descenso de usuarios en la Terminal de Corto Recorrido de Mercaltos.

“Con la planeación que tenemos con los tres niveles de gobierno, se da toda la certeza a las rutas de transporte urbano que pueda trasladar a las nuevas terminales a los ciudadanos, se les dio una explicación, la ubicación y todo lo que se tenga que hacer para que exista una nueva área, la terminal está a 300 metros del bulevar, la reubicación para tener espacios del bulevar despejados sobre la vía pública”.

César Domínguez indicó que en la actualidad hay 22 sociedades ya instaladas en la Terminal de Corto Recorrido, donde aclaró no se paga una renta, sino son aportaciones para el mantenimiento de la misma, por lo que los costos incluso disminuirían para ellos, “el área es segura, hay baños públicos y todos serán beneficiados con este proyecto”.

“Todos están contemplados con los andenes, patio de maniobras, una forma de operar, el control de estos espacios con personal capacitado, con controladores de tráfico, horarios; en el bulevar nadie tiene autorización para operar y de alguna manera tendremos que llevar este procedimiento”.

Transportistas no ven viable ir a la terminal de corto recorrido

Durante el recorrido de las autoridades municipales se notó el malestar de los trabajadores del volante, incluso no hubo ni siquiera un saludo cordial entre ellos. Al realizar un sondeo, todos los entrevistados prácticamente negaron tener un acuerdo para reubicarse y coincidieron que no es viable que todos operen en una misma terminal, ya que harán falta espacios.

Juan Carlos Salinas, chofer de la línea de transporte Corazón de María, declaró en una breve entrevista que el cambio de ubicación los va a afectar considerablemente, ya que únicamente de la ruta a Tuxtla Gutiérrez son 300 vehículos, “si nos vamos a la terminal nueva, todos vamos a ser concentrados en un mismo andén y cuánto tiempo vamos a tener para cargar, ¿dos minutos?, ¿un minuto?”.

“Nos vamos a oponer porque nos afecta como personas, qué vamos a llevar a la casa, nosotros ganamos por comisión y si hacemos medio viaje vamos a ganar solo 30, 40 pesos, además no hay transporte urbano que vaya para allá, muchos colectivos incluso paran labores desde las 8 de la noche y nosotros trabajamos hasta las 10”.

Señaló que “se escucha muy bonito” que la reubicación se vaya a dar el 28 de noviembre, “pero qué prestaciones nos van a dar, qué oportunidades nos van a dar, qué facilidades, no nada más es que muévanse y ya, son más de mil vehículos entre las rutas de Ocosingo, Oxchuc, Comitán”.

Por último, consideró que la no es nada viable que se trasladen a la Terminal de Corto Recorrido, ya que fue construida únicamente para una ruta, “o metes Ocosingo, Comitán o Tuxtla, no puedes meter a todos, los andenes no tienen capacidad para meter a todas las líneas”.