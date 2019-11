Tren Maya generará desarrollo económico y cuidado del ambiente: Escandón

Tuxtla.- Ante el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que Chiapas se alista para recibir el Tren Maya, un proyecto al que consideró como el más importante en materia de turismo en el sur-sureste del país, que contempla el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

En conferencia de prensa, donde se detallaron los pasos que se llevarán a cabo en torno al proceso de consulta para determinar si se ejecuta o no dicha obra, el mandatario estatal enfatizó que el Tren Maya no sólo protegerá la riqueza natural, sino que la va a incrementar a través del visionario proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador “Sembrando Vida”, que empleará a la gente del campo en la siembra de árboles.

Respecto a la acción democrática que se hará, aseguró que los intereses legítimos de los pueblos originarios estarán bien representados porque se contempla, de manera fundamental, su participación en la toma de decisiones. Igualmente, afirmó que en Chiapas se fortalecen las acciones en materia de seguridad y se realiza la ampliación del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” para generar confianza a inversionistas.

Por su parte, Jiménez Pons explicó que participan los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a través de dos acciones en paralelo: la consulta indígena y el ejercicio participativo ciudadano. De esta forma, dijo, las personas indígenas podrán votar en ambos procesos, en uno como ciudadanas o ciudadanos y en el otro como grupo étnico.

Señaló que son 84 municipios de los cinco estados y más de 4 mil localidades indígenas. En el caso de Chiapas, la sede para estas acciones será el municipio de Palenque, donde del 29 de noviembre al 14 de diciembre se realizarán las asambleas, y la votación será el 15 de diciembre.

“Este ejercicio reafirma la legitimidad, es una acción contundente donde la sociedad del sureste debe expresar su voluntad, en términos de su apoyo o no, a una obra que tiene grandes implicaciones. Garantiza que el proceso debe ser libre, no es una simulación, es un acto en el que si la gente dice que no va el tren, no va. Sabemos que hay una gran aceptación pero debemos confirmarla y verificarla”, acotó.

En su intervención, la secretaria de Turismo en Chiapas, Katyna de la Vega Grajales, precisó que el Tren Maya es una plataforma de infraestructura de comunicaciones que habrá de llevar bienestar a toda la gente, teniendo como prioridad la agilización del transporte turístico y de carga en el sureste mexicano. “Vamos a explorar nuevas formas de turismo que son más responsables social y ambientalmente”.

A su vez, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, reconoció que han tomado en cuenta a los pueblos originarios en la elaboración de este mega proyecto y convocó, en voz de las 12 etnias de Chiapas, a participar en esta consulta. A este llamado se sumó el alcalde de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, quien invitó a que salgan a votar y a defender esta obra que será de gran beneficio para las y los chiapanecos.

Cabe señalar que la autoridad responsable de la consulta es el Fonatur, el órgano garante es la Secretaría de Gobernación y el órgano técnico es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, asimismo, hay un Comité Interinstitucional y se invitará como observadores a instancias nacionales e internacionales especializadas en derechos humanos y derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Estuvieron presentes: el secretario de Economía y del Trabajo, Yamil Melgar Bravo; el subdirector del área operativa de la Delegación de Programas de Desarrollo, Roberto Alfonzo Morales; la alcaldesa de La Libertad, Sonia del Carmen López Marín, y la representante del pueblo indígena del municipio de La Independencia, María Elena Felipe Simón.

De la misma forma, el presidente del Grupo Farrera, Rómulo Farrera Escudero; el director general del Grupo Avimarca, Marden Camacho Rincón; el director general de Farmacias del Ahorro, Antonio Leonardo Castañón; el director general de la Cervecería de la Riva, Fernando Rodas Alonso; el gerente general del Grupo Modelo, Jesús Domínguez Castellanos, y el empresario hotelero de Tapachula, Sergio Herrera David.