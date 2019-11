Otro trofeo para Halcones

Halcones cumplió los pronósticos y volvió al trono de la categoría Máster 40 de la Liga Municipal de Tocho Bandera de Tuxtla Gutiérrez, luego de vencer en la final a Old Farts, en un duelo que arrancó parejo, pero que de a poco fue consiguiendo inclinar la balanza a favor del favorito.

Porque desde la primera ofensiva, Halcones sumó puntos y cumplió con la conversión, aunque tuvo respuesta inmediata de Old Farts, los de rosa y verde no consiguieron colocar la conversión y fue ahí donde Halcones mantuvo la ventaja que no perdería en el resto de esta final.

Porque tuvo ataque variado cuando se lo propuso, encontrando siempre la jugada que los pusiera en mejor posición y aprovechando las distracciones del rival, que luchaba para mantener el marcador más parejo, pero poco podía hacer para conseguirlo.

Terminaron a buena distancia los de Old Farts la primera mitad, pero era complicado aguantarle el paso al mejor equipo de la temporada regular, que volvió a la cancha y no dejó de encontrar las jugadas para avanzar y anotar puntos, mientras el rival se alistaba para competir, con poco éxito.

Sumaba puntos Halcones y cada vez era menos la respuesta de su rival, que vio lo complicado de la misión y prefirió disminuir la intensidad, tratar de evitar que la paliza se consumara y fue así como se enfilaron a la recta final de un encuentro, en el que se pudo ver un duelo atractivo por momentos, pero que en el marcador la diferencia le hacía justicia a los pronósticos del encuentro, Halcones llegó al final con 33 puntos, mientras que Old Farts se quedó con 18 en esta final.

Se procedió a la ceremonia de premiación, para destacar a los mejores en lo individual y al mejor equipo, que de nuevo es Halcones a la espera de comenzar con un torneo más de esta categoría, con la vuelta de algunos equipos que se tomaron una pausa, pero que ya adelantaron su vuelta al emparrillado de Caña Hueca.