Servicios públicos agrede a artistas pero permite el ambulantaje

SCLC.- Alejandro Cristóbal Mendoza Sánchez quien se gana la vida mediante la cooperación voluntaria de la gente al practicar danza prehispánica en el Centro de esta ciudad, le ha sido prohibido trabajar por parte de funcionarios de Servicios Públicos Municipales, cuya titular es Margarita Gutiérrez Romero e incluso el viernes 22 de noviembre sufrió agresiones físicas.

En entrevista, dijo que ya ha interpuesto su denuncia ante la Fiscalía de Distrito y se encuentra a la espera de que le entreguen el folio, para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga y haga un llamado a los funcionarios para que lo dejen trabajar, ya que incluso cuenta con el consentimiento del regidor presidente de la Comisión de Cultura, David Hernández Girón.

“El primer argumento es que yo no tenía un permiso, luego de que lastimaba el techo del estacionamiento, porque yo bailo sobre la Plaza de la Paz, tengo entendido que hay personas que venden productos, no tienen permiso, pero están bajo tolerancia, yo siempre he hecho promoción cultural desde el 2000 y nunca había tenido ningún tipo de problema”.

Mendoza Sánchez dijo que gracias a la danza prehispánica, el arte plumario, la danza folklórica es que lo han invitado a participar para mostrar su trabajo en países como Alemania, Suiza, Bélgica, Austria, Francia y el próximo año tiene la invitación para visitar España, siempre representando a la ciudad, el estado y a todo México.

Relató que la persona de Servicios Públicos reunió a los demás trabajadores e incluso pidió a la policía que lo detuviera, “pero los elementos ya me conocen y dijeron que no había delito por el cual detenerme y afortunadamente la gente llegó a respaldarme, eso fue como a las 9 y media de la noche del viernes, luego llegaron como 11 y cuarto y me golpearon, caí en la jardinera, la gente grito y se fueron corriendo al menos unos 7 sujetos desconocidos”.

“Yo lo único que necesito es el permiso para continuar con mi trabajo, el Ministerio Público me aplazó, Derechos Humanos ya tiene conocimiento de lo ocurrido y estamos a la espera del folio, para que puedan hacer la recomendación correspondiente a los funcionarios públicos, pero yo no quiero problemas con ellos, sino solo que me den el permiso para trabajar”.

Finalmente, dijo que en ninguna Administración anterior, ni en la actual, le han pedido un pago por el permiso para hacer sus representaciones, “incluso he estado en otras partes de la República sin ningún problema, también en otros países, siempre me han otorgado los permisos y tengo los documentos que me respaldan”.