Fenómeno del Niño se normaliza

En dos días termina oficialmente la temporada de sequía, aunque comienza la de estiaje, que se caracteriza por la ausencia de lluvias, sin embargo esto sería normal a comparación de la escasez de lluvias de los meses anteriores.

Rodrigo Guadalupe Paredes, jefe de hidrometerología de Conagua, señaló que desde septiembre hay una condición neutral, es decir, se está normalizando la relación océano-atmosfera que conocemos como fenómeno de El Niño, que se debilita desde ese mes, y actualmente ya no tiene presencia.

“Bajo esas condiciones se recuperaron las precipitaciones en octubre, si bien en noviembre el patrón de lluvias va en descenso es porque está lloviendo lo normal, pero la condición climática se está normalizando y esto se puede extender hasta junio-julio del próximo año, es decir, la primavera estará neutral hasta comenzando el verano”.

El especialista indicó que desde 2015 han disminuido las precipitaciones, por lo que la lluvia de octubre rebasó el 14 por ciento de la media y esto ayudó a mejorar las condiciones de sequía en el estado; por ejemplo, al 15 de octubre había siete municipios en sequía extrema, 10 en sequía severa, 64 en sequía moderada y 20 anormalmente secos, luego disminuyeron.

“Al 15 de noviembre, ya solo quedan dos municipios en sequía extrema, que son Benemérito de las Américas y Ocosingo, que se mantienen así desde hace seis meses; de 10 municipios en sequía severa ya son seis: Marqués de Comillas, Chilón, Yajalón, Tumbalá, Palenque y Catazajá, al igual que los de sequía moderada han disminuido”, señaló.

Esa condición no es sequedad como tal, sino una categoría que se puede presentar al inicio o al final de un periodo de sequía, en este caso se presentó al final y no recuperan sus condiciones; las lluvias que se avecinan por frentes fríos solo afectarán al norte del estado y puede que estos valores cambien, porque ya no va a llover.

“Habría que esperar a la temporada de lluvias del próximo año para ver si habrá una recuperación o no, si persisten las condiciones neutras será más favorable que llueva en el rango de lo normal, para recuperarnos de las condiciones que prevalecieron todo el año y hasta el 15 de noviembre, es decir, es probable que incrementen los municipios con sequía por el estiaje en estos meses”, puntualizó.