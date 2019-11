Slim incrementará sus inversiones a 200 mil mdp en México

México.- El empresario Carlos Slim anunció que incrementará sus inversiones durante el actual gobierno federal, las cuales pasarán de 100 mil millones de pesos, anunciados en octubre pasado, a 200 mil millones.

Al participar en el Congreso Nacional de Ingeniería Civil, explicó que Telcel y Telmex decidieron desde hace un año cubrir las áreas no atendidas, ya que antes no lo hacían porque no había competidores y el regulador los iba a castigar por tener 100 por ciento del mercado.

“Estamos pensando en los próximos cinco años del orden de 200 mil millones de pesos... eso está contemplado parcialmente en el programa y pensamos que la conectividad a todo nivel va a dar igualdad de oportunidades a la gente”.

Y es que Carlos Slim declaró en octubre pasado en conferencia de prensa que a lo largo del sexenio realizaría inversiones por alrededor de 100 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura.

“Estamos incrementando las inversiones de Telcel y Telmex en México de manera sustancial, vamos a estar invirtiendo alrededor de 40 mil millones de pesos al año, es una decisión que obviamente tiene que irse ajustando con el tiempo”, dijo en su momento.

De acuerdo con el presidente de Grupo Carso, la conectividad a todo nivel va a dar igual de oportunidades a la gente, por ejemplo, con la educación no presencial.

El empresario resaltó además que el programa de infraestructura que desarrolla el gobierno federal y el sector privado da tranquilidad, al ser el detonador del crecimiento económico y la creación de empleo.

“Me da tranquilidad en cuanto al compromiso del gobierno federal que es fundamental para llevar adelante estos programas de infraestructura... que ya se había planteado en diversas ocasiones, pero no se había llevado con el compromiso, el detalle, la capacidad y las ganas de ejecución que se tiene ahora”.

Expuso que el plan se trabaja desde hace muchos meses, y que los proyectos anunciados en este primer paquete se pueden hacer en el corto plazo, en 2020 y algunos en 2021, pero estos programas son para todo el sexenio y más allá.

Para Slim, existen los recursos suficientes para impulsar estos proyectos, ya que además de fondos extranjeros, la banca en México cuenta con una gran liquidez.