Seguridad y economía, retos del segundo año de AMLO, señala economista

Tuxtla.- A pesar del grado de violencia que se vive en el país, los niveles de aceptación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aún continúan en un nivel alto, manifestó Maribel Flores Sánchez, experta en temas de economía.

Para ella, advirtió, uno de los retos para el próximo año es cómo el gobierno federal manejará dos temas que son de suma importancia para el país: la seguridad y la economía, pues de eso dependerá cuánto sube o no ese grado de confianza y aceptación que le tienen los millones de mexicanos que votaron por él pasado 1 de julio.

Incluso, aclaró que algunos sucesos lamentables ocurridos en Sinaloa, con la detención y luego liberación del hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, o lo que ocurrió con los LeBarón en Sonora, tampoco han repercutido tanto en ese nivel de agrado de la gente hacia él.

No obstante, comentó que el primer mandatario nacional tendrá que cuidar aún más esos detalles para que no solo su prestigio o aceptación, sino su gobierno, se vengan en picada que, de no controlarla, provoque un estallido social en toda la nación.

Insistió en que el 2020 será de suma importancia para su mandato por el manejo que busca darle a la política económica, pues el primer paso se dio con la reducción de presupuesto para dependencias y organismos e incrementarlo en temas de programas sociales.

Si esta política de programas sociales se ejerce sin tener muy claro cuál será el impacto, es decir la incidencia y los objetivos que se quieren lograr, aseveró que “entonces no habrá una eficiencia en el gasto público y eso sí sería un riesgo porque se le está apostando muy por encima de otros rubros como salud, educación y seguridad”.

Puntualizó que por ello es necesario y urgente que se establezcan las reglas de operación para los programas sociales porque, sin el control de estos, se puede generar la falta de transparencia, además que no se tendrá claridad en su impacto.

De no haber seguridad o condiciones para las inversiones, declaró que tampoco habría Estado de Derecho “y difícilmente México podrá apostarle a un gobierno de corte de política social como la que se pretende instalar, puesto que no se tendrá más recurso para gastar”.