Continúa “persecución” contra combis de pasaje de Berriozábal

Tuxtla.- Socios de las combis que ofrecen el servicio de pasaje de Berriozábal a Tuxtla Gutiérrez y viceversa solicitaron a las autoridades ser más flexibles con los permisos, pues advirtieron que en los últimos meses prácticamente se desató una “cacería” en su contra.

Explicaron que si ellos “entraron al quite” fue porque los camiones de esa ruta están demasiado viejos e incluso representan un peligro para los usuarios, a quienes no les queda de otra que subirse a los mismos porque tienen que trasladarse a la capital ya sea por su trabajo, escuela o a realizar alguna compra.

Sin embargo, aseveraron que la respuesta fue todo lo contrario, pues en el último operativo les retuvieron seis vehículos, lo que los dejó fuera de circulación, “pero a quienes más afectan son a los pobladores que, sin duda, habían encontrado un alivio en nuestros servicios”.

Aclararon que lo único que desean es laborar en paz, y no solo beneficiarse ellos sino a choferes y sus familias, “esto es necesario, no es un capricho, pero la autoridad parece que no lo entiende, no sabemos qué sucede; se tiene que resolver la necesidad de la población”.

Usuarios de esa ruta lamentaron que la autoridad sea tan drástica con quienes ofrecen un mejor servicio, sobre todo porque lo requieren ya que los camiones por lo regular van con sobrecupo, lo que los deja en estado de indefensión porque no tienen otras alternativas.

Guadalupe Pérez, habitante de esta demarcación, criticó las acciones que solo perjudican a la misma ciudadanía: “Porque es claro que acá hay un gran negocio, solo quieren beneficiar a unos cuantos, a los dueños de esos viejos camiones que son prácticamente unos ataúdes rodantes”.