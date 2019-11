Crean alternativa para suelos agrícolas

Washington.- Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, desarrollaron un recubrimiento a base de seda con el que esperan se pueda ayudar a las plantas en su proceso de germinación en suelos con pocos nutrientes.

Los creadores de este recubrimiento pretenden que su proyecto ayude a mitigar el uso de fertilizantes que erosiona las tierras de cultivo, explicó el estudio publicado por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences.

Debido al empobrecimiento de los suelos, derivado en gran medida por la actual crisis climática, llevaron al equipo liderado por el ingeniero ambiental Benedetto Marelli, a crear un revestimiento para semillas, que las haga más resistentes a estas condiciones, con un tipo de bacteria que produce fertilizante nitrogenado de manera natural.

Una investigación previa de Marelli fue de utilidad para comprender que el recubrimiento de seda extiende la vida útil de las semillas, asimismo, el uso de biofertilizantes (un producto a base de microrganismos) ayuda a que las plantas absorban fácilmente los nutrientes.

De esta forma, preocupado por el impacto ambiental, Marelli buscó una alternativa para dar un fertilizante natural a los cultivos y evitar el uso de los tradicionales y explicó que estos últimos pueden tener un impacto negativo en la calidad del suelo.

El estudio explicó que los ingenieros se apoyaron de bacterias fijadoras de nitrógeno conocidas como rizobacterias, organismos que se producen de manera natural en los suelos pero dependiendo de las regiones y condiciones resultan difíciles de preservar.

En las pruebas, las plantas ayudadas por este recubrimiento de seda y bacterias presentaron mejores condiciones en comparación de aquellos ejemplares que no fueron tratados, además crecieron en suelo de campos que no son productivos.