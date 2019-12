De la Torre sigue al frente de Cafetaleros

Los números de los últimos cuatro duelos de Cafetaleros de Chiapas no dejan mentir, el trabajo realizado por Diego de La Torre desde el interinato en el banquillo, terminó con entregar la confianza al oriundo de San Luis Potosí, que desde este lunes inició su etapa como Director Técnico del “aromático”.

Después de dos interinatos con Cafetaleros, la directiva del conjunto aurinegro decidió que sea De la Torre Muciño quien se mantenga al frente del conjunto, pues fueron tres victorias y una derrota, los números del estratega al frente de Cafetaleros en el Apertura 2019; 10 puntos de 12 posibles y a solamente una unidad de meterse a la Liguilla.

“Agradecido con la familia Orantes, por la oportunidad, por la confianza; agradecido con esta oportunidad y pensando ya en presentarnos el jueves con el plantel. Hoy iniciamos visorías, pero desde el jueves ya comienza nuestra pretemporada y tenemos ilusión, cerramos de gran forma y queremos empezar así. Trabajaremos duro, estamos trabajando en convencer al jugador de los objetivos a perseguir.

“Estamos en proceso de buscar refuerzos, uno o dos es lo que me hace falta. La continuidad me gusta, no moverle mucho, es importante y los jugadores demostraron cosas importantes. Si son cuatro refuerzos sería mucho, es mi forma de ver y estamos en eso, traer de tres a cuatro que se sumen a lo que se está trabajando”, expuso.

Para que el éxito pueda aparecer, es necesario que se conjuguen muchos factores y en el futbol, tan impredecible con sus circunstancias, es necesario contar con todo lo que esté a la mano para trabajar, es por eso que el estratega espera cumplir con esos objetivos.

“Arrancamos desde el cuerpo técnico, todos los involucrados, creo que es un conjunto importante, terminamos haciéndolo bien, tener buen trato y queremos que en conjunto salga todo bien; todo suma, las ganas están, las ilusiones a tope y falta arrancar el trabajo, para iniciar con el pie derecho.

“Es la parte que nos faltó, queremos el apoyo de la afición, que la gente se empiece a meter y nosotros hacer lo que nos toca, para conseguir los objetivos y que ellos puedan disfrutar”, finalizó.

De esta forma, el jueves regresa el plantel del conjunto “aromático” y el trabajo puntual comenzará, bajo el mando de Diego de la Torre, que fue confirmado como DT de Cafetaleros de Chiapas.