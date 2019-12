Extrabajadora del Cobach inicia huelga de hambre

Tuxtla.- Luego de casi tres meses de lucha, Jazmín Leyva comenzó ayer por la mañana una huelga de hambre hasta que le solucionen su situación legal e incluso que la reinstalen en su puesto de trabajo en la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

En una carpa instalada en el Parque Central, la joven madre de dos hijos recordó que fue acosada sexualmente por Jaime Antonio Guillén Albores, exdirector de Vinculación, quien de forma constante le enviaba fotos y videos a través de WhatsApp en donde el funcionario incluso aparece masturbándose.

Tras denunciar estos hechos, aclaró que acudió ante la directora general del Cobach, Nancy Leticia Hernández Reyes, quien en vez de apoyarla le pidió que borrara las evidencias y que no hiciera escándalo.

Además, y tras 11 años de ocupar un puesto administrativo, la despidieron: “Me corrió porque no le hice caso, pero incluso en algún momento esa funcionaria me dijo que era su palabra contra la mía, pero acá tengo las evidencias; lo que sé es que Antonio Guillén ya no ocupa el cargo, pero no sé más”, dijo.

Lamentó que Nancy Hernández pregone que se protege a la mujer e inclusive organice actividades inherentes al tema, “cuando la realidad es otra, y a mí no me brindó el respaldo que necesité, porque yo fui víctima de acoso sexual desde finales de enero, e iba subiendo de tono”.

Lo que más lamenta, advirtió, es que ni la Fiscalía de la Mujer, ni el mismo Cobach, ni otras instancias hagan algo al respecto, a pesar de que posee una serie de pruebas que avalan sus denuncias.

Tras dejar en claro que no se moverá hasta que se resuelva su caso, la víctima responsabilizó a la directora general del Cobach, de lo que le pueda suceder tanto física como sicológicamente no solo a ella, sino a su familia.