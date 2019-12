Francia y Chiapas realizan acciones conjuntas en materia de justicia

Tuxtla.- Con el objetivo de mejorar la capacitación en el ramo de impartición de justicia, en Chiapas se llevan a cabo cursos de actualización a lo largo de toda la semana, en ellos participan Patrick Jean Robert de Breón, Cónsul Honorario de Francia en Chiapas, y Fabien Ines, Comisario de la Policía Nacional Francesa, quienes conversaron con esta casa editorial.

“El objetivo es retomar la dinámica que teníamos antes de cooperación técnica con el estado, especialmente enfocados en la Fiscalía, en el trabajo del analista criminal para bajar la información de manera correcta; con todos los estados existe una cooperación personal y técnica, un enlace entre la justicia y la policía de ambos países”, señalaron.

Detallaron que en México, existe cierta dificultad para los operadores de la cadena penal, de tener una información correcta, por lo que buscan mejorar la forma de bajar esta información para tener un resultado judicial, algo que falta mucho en todas partes de la república.

“Desde el extranjero, parece un buen sistema penal pero no podemos juzgar eso, cada país tiene su propio sistema y hay que ver cómo actúa cada uno, el personal se enfoca en la audiencia sin pensar en lo que va antes, nuestros colegas -peritos, ministerios públicos, ministeriales- creen que tienen que decir de memoria las cosas en la audiencia pero no se trata de eso”.

El especialista señaló que deberían tener más confianza en ellos, no interrogar en la audiencia como si desconfiaran del sistema o de la confianza que pueden dar los jefes pero no lo vemos así, sino como una carpeta demasiado administrativa, en la que cada quien debe saber lo que tiene qué hacer; “se está perdiendo, es una acumulación demasiado administrativa de papeleo, no es culpa del sistema ni de los jueces, es más el trabajo de investigación social”.

Si bien en todos los países se llama sistema penal acusatorio o mixto, se quieren enfocar no en reformarlo, sino en ver su papel dentro del sistema, porque se están equivocando, siguen pensando en un sistema inquisitivo como antes y que se va a judicializar pero no se trata de eso, sino que poco a poco va a ir mejorando, pero hay que reubicar al investigador.

“Los analistas son ministeriales, ellos tienen que judicializar y bajar la información desde afuera, puede ser un video, una matrícula, un testimonio, para después buscar el Ministerio Público cuando lo necesitas y no alimentar un monstruo, para solo al final recibir una carpeta y litigar”, dijo.

Ambos expresaron que los cursos que imparten no deben ser una manera de decir que son mejores que nuestro sistema, sino mostrar su experiencia, compartir la manera de trabajar entre países, para crear una comunidad y continuar con este esquema.

“Para 2020 esperamos seguir con otros cursos y formaciones para compartir, especialmente como una forma de aportar, apoyar este interés en ganar-ganar, sobre todo en delitos de alto impacto, estrechando lazos con los colegas de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública; de hecho, queremos que Chiapas sea sede de una reunión con unidades especializadas en contra del secuestro, que se hablen los colegas de las zonas que colindan, un curso regional junto con la Coordinación Nacional Anti secuestros, ya sea de manera táctica, operacional para rescate, en negociación, porque se manejan más secuestros aquí que allá”.

A lo largo del año, piensan identificar las materias pendientes por parte de la Fiscalía de Chiapas para aportar de una manera más fina, esperan que esta colaboración entre naciones favorezca la lucha contra el crimen organizado, ver en qué pueden participar para la estrecha colaboración, ya están dando un círculo casi completo, pero faltan temas a compartir y por eso esperan una colaboración por parte del estado para que vayan especialistas a cursos o visitas en Francia.

“Las autoridades son quienes imparten recursos al año, nosotros no somos autoridades, no podemos invertir pero buscamos esto, no solamente para el instituto de justicia sino abriéndose a la sociedad civil, compartirnos su experiencia en la misma dinámica, esta mezcla hace que la Fiscalía aprenda y difunda su trabajo cotidiano, lo que hace más fácil que la gente comprenda su labor, una idea estupenda que hay que acompañar”, dijo.

Tocando el tema del fenómeno migratorio, señalaron que somos la consecuencia del mestizaje, Chiapas es el lugar por donde se entra y la gente se asusta por ello, pero al final un país se construye mezclando las identidades de todos, y es más fuerte por tener experiencias compartidas.

Finalmente, se mostraron agradecidos con las autoridades por permitir el contacto estrecho con su país, ya que es importante tener aprobación del gobierno y la Fiscalía para colaborar en cualquier asunto y proteger a sus connacionales, la comunidad francesa es importante en el estado y se encuentra concentrada en San Cristóbal, Comitán y Tapachula, con 210 familias registradas, así como turistas eventuales y otros miembros no registrados, sobre todo en los Altos.