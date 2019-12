Locatarios del Norte desmienten sobre actividades ilícitas en el mercado

SCLC.- Locatarios del Mercado del Norte de esta ciudad desmintieron las versiones que aseguran en este centro de abasto hay actividades ilícitas y pidieron también no verter ese tipo de información que afecta la economía de quienes venden distintos productos, ya eso aleja aún más a posibles clientes.

Pedro Gómez Sánchez que vende veladoras desde hace 9 años en el mercado, se dijo sorprendido de los comentarios que aseguran hay venta de droga, armas y grupos de “motonetos”, y aseguró que se encuentran trabajando muy fuerte para levantar la actividad económica en el mercado, sin embargo ese tipo de declaraciones solo afectan a los comerciantes.

“Me sorprendió esos comentarios que hicieron en redes sociales y nos afectó mucho como locatarios, no se ponen a pensar de que estamos levantando al mercado, y con eso no le pegan a las autoridades, sino a nosotros como locatarios, no hay venta ilegal, lo único que le digo es que estamos trabajando contentos”.

Señaló que los recorridos de seguridad son constantes lo cual se agradece a las autoridades, ya que el mercado no se encuentra municipalizado y son ellos mismos que se hacen cargo del mantenimiento, “por eso es importante para nosotros que las autoridades nos ayuden por lo menos con los patrullajes para incrementar la seguridad”.

Por su parte, Araceli Gómez Gutiérrez, locataria de frutas y verduras, dijo que la presencia de la Guardia Nacional y los cuerpos policiacos estatales y municipales, es muy importante para ellos, ya que eso dará certeza a la ciudadanía para que puedan acudir al Mercado del Norte.

“Les agradecemos los recorridos porque ahora se hace más constante, esto no se veía antes, el recorrido se hace dos o tres veces a la semana; dicen que se venden cosas, eso no es cierto, yo soy madre de familia aquí están mis hijos y está seguro el mercado”, afirmó.

Otra locataria sondeada fue Sandra Pérez quien invitó a la ciudadanía en general a visitar al mercado que se encuentra tranquilo, limpio y con un amplio estacionamiento, “se venden comidas muy ricas, el área de alimentos es muy familiar, vienen mucho a comer, esa es la muestra de que el mercado es seguro”.

En tanto, Rosa Ruiz Gómez que cuenta con una tienda de plantas, coincidió con los demás entrevistados, “es mentira, no lo hemos visto, es muy tranquilo, no tenemos idea si hay motonetos, la policía viene seguido y eso da seguridad, por es esperamos que la gente venga a visitarnos”.