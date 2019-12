Maestros toman medidas radicales para cobrar adeudo de 70 mdp

Tuxtla.- Como una medida desesperada maestros del nivel superior realizaron una enérgica protesta en la capital chiapaneca para exigir el pago atrasado desde 2015 a 500 docentes.

Cerca del mediodía arribaron al palacio municipal donde cerraron los accesos del recinto para reclamas los 70 millones de pesos, que no ha sido entregado al personal de las escuelas de nivel superior del todo el estado.

“Son docentes interinos y de base quienes imparten clases en las escuelas de educación superior, incluida la escuela de enfermería y a pesar de que se ha llevado una serie de reuniones la respuesta de la Secretaría de Educación ha sido que no existe recurso”, indicó Víctor Manuel Rodríguez Hidalgo, representante del grupo de inconformes.

Expuso que derivado de esta situación las escuelas normales del estado están en completo paro laboral, ya que en este 2019 tampoco han percibido los salarios correspondientes.

“Esta postura es algo irónica ya que es el gobierno federal que ha destacado el papel de los maestros para alcanzar una mejor educación y tiene como meta impulsar las escuelas en sus diferentes niveles”, expresó.

“Este mismo jueves tomaremos medidas radicales, bloquearán calles y no permitiremos la entrada a los recintos legislativos de la capital chiapaneca, no tenemos otras alternativa, ya no tenemos cómo sostener a nuestras familias”, agregó.

Además amenazaron con instalarse en plantón indefinido este mismo miércoles, para ejercer presión y puedan tener una respuesta ante estos planteamientos.