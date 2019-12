Suman dos buenas medallas en el Torneo del Pavo

Una medalla de oro y una de plata fue la cosecha que halteristas chiapanecos obtuvieron en el tradicional Torneo Nacional del Pavo 2019, en su aniversario LI, efectuado del 29 de noviembre al 2 de diciembre en San Luis Potosí.

En el certamen, convocado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), en la categoría infantil de los 44 kilogramos, de Marimar Balbuena Alvarez, tras agenciarse el metal aurero con 35 kilos en el arranque y 47 en el envión para un total de 82 kilogramos.

Por su parte, Xilari Fuentes Zavala se colgó le medalla de plata en el sector sub 15 de los 64 kilos al levantar en la modalidad de arranque 70 kilos y en el envión 87 para una suma de 157 kilogramos.

A su regreso de la sede potosina, la entrenadora y titular de la Asociación de Levantamiento de Pesas de Chiapas, Maritza Monserrat Vázquez González, precisó que de los ocho atletas participantes en la categoría infantil de los 44 kilogramos, Marimar Balbuena Álvarez obtuvo el primer lugar, en tanto Xilari Fuentes Zavala de la sub 15 se ubicó en el segundo lugar de 10 rivales en los 64 kilogramos.

Añadió que Luis Rey Gómez Martínez en la sub 15 de los 55 kilogramos, en donde se incluyeron a 18 competidores, finalizó en el 4º y 6º lugar; Sergio Alejandro Pérez González en los 61 kilos sub 15, entre 20 participantes, concluyó en el 9º puesto y Viridiana Jiménez, en la sub 20 de los 77 kilogramos, ocupó el 8º casillero de 18 rivales en turno.

La entrenadora señaló que el nivel al que se enfrentaron los pesistas chiapanecos fue bastante fuerte, ya que hubo categorías de 12 a 13 años que levantaron en el arranque de entre 110 a 115 kilos y de envión 130.