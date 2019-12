Trabajadora del Cobach despedida por denuncias de acoso gana batalla

Tuxtla.- Con las huellas muy marcadas en su rostro por una huelga de hambre sostenida durante tres días, pero con una sonrisa con sabor a triunfo, Jazmín Leyva Alemán, concluyó su lucha que inicio desde hace tres días en las afueras de Palacio de Gobierno de Chiapas.

En entrevista para esta casa editorial, dijo: "el día de ayer por la noche, no recuerdo la hora, pero si ya era un poco tarde me mandaron a llamar porque ya había una propuesta de solución a esta situación y bueno fue favorable, fueron muchas horas intensas de negociaciones, pero finalmente se llegó a un común acuerdo con lo de mi reinstalación y a todo lo que yo solicite y pedía al señor gobernador y fue autorizado y las cosas se fueron por buen cause".

Con una antigüedad de más de diez años como administrativa en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, Leyva Alemán se quedó sin trabajo desde hace cuatro meses luego de haber presentado a la directora las denuncias de acoso sexual a las que fue sometida por su acosador, al quedarse sin su fuente de trabajo como madre soltera vivió un terrible drama ella y sus hijos, además de sus padres de la tercera edad, peor aún las condiciones de su papá quien recibía atención medica en el IMSS, misma que fue suspendida una vez que fue despedida de manera injustificada.

Leyva Alemán reconoció que la suya fue una lucha intensa, porque vivió una situación muy difícil: "creo que cualquier persona en las condiciones en las que yo me encontraba estaría en una situación muy deteriorada, pero al final se consiguió lo que se quería y desde aquí hago la invitación a todas las mujeres que por miedo no levantan la voz, para que lo hagan, claro que podemos hacerlo para que nos crean, yo creo que eso deberá ser el principio de una persona que está sufriendo el acoso".

A pregunta expresa de que si tuvo miedo por la situación que vivió y las acciones que enfrento, sí reconoció haberlo tenido: "Por supuesto claro que sí, si tuve mucho miedo, mucho temor y claro que sí le hicieron amenazas, de hecho, existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por amenazas, las amenazas no fueron de manera directa pero si fueron de manera indirecta".

Por lo que reitero que la demanda que tiene interpuesta ante la Fiscalía esa deberá seguir su curso correspondiente, y que si bien es cierto tuvo mucho miedo, fue más su indignación y molestia y su coraje que el mismo miedo.

En tu lucha, hubo mucha fuerza, mucha tenacidad pero sobre todo mucha sensibilidad del gobierno del estado de Chiapas para atender tu caso y resolverlo de manera favorable?, se le cuestionó, a lo que ella en forma categórica respondió: "si, si así fue, todo fue favorable para mí, y gracias a ustedes también como medios de comunicación, a su programa y gracias a todo los que estuvieron al pendiente de mi como la ciudadanía, quiero agradecerles también a familiares y amigos por todas sus muestras de apoyo y cariño", finalizó.