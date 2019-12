Denuncian corrupción por autoridades del Verde

SCLC.- Comuneros choles de Jolsibaquil, Tila, que pertenecen a la organización Laklumal Ixim-Norte Selva denunciaron actos de corrupción de las autoridades comunales que pertenecen al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ya que no han realizado la entrega de programas federales.

La denuncia se hace a través del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa, instancia que asegura ha verificado la falta de entrega del programa “Vivero Café”, por parte del comisariado Vicente Cruz Parcero, “las irregularidades en el manejo del programa fue denunciado desde el mes de marzo del 2017 ante la Delegación Chiapas del INPI sin que hasta la fecha haya una investigación y sanción a los responsables”.

Digna Ochoa asegura que los afectados han acudido a la Delegación del INPI para denunciar la corrupción y es que también hubo fraude, desvío de recursos, retención de paquetes tecnológicos; “trabajando en vano ya que los hicieron trabajar en el vivero, hicieron abono, sembraron plantas de café y nunca obtuvieron ningún beneficio ni se ha informado sobre el uso y manejo de los recursos del programa y no recibieron las plántulas de café que les correspondía como beneficiarios del vivero”.

“Manifiestan también su inconformidad por el manejo de los programas Bienestar que promueven Servidores de la Nación:, cuando abrió la convocatoria para programas del nuevo gobierno Bienestar el comisariado cambió de tema y para cubrir el requisito y aval de la autoridad ejidal nos exigió 300 pesos a cada comunero para poder darnos la constancia y tramitar el ingreso de los comuneros”.

El total de comuneros inconformes son 62, de los cuales 41 tuvieron que pagar el costo de 300 pesos para acceder al programa de productores de café del nuevo esquema Bienestar, “que aunque ya cuentan con la tarjeta, muchos de ellos han acudido al banco y no hay ningún recurso en sus tarjetas, y aunque en estos días les han dicho que ya están las órdenes de pago aún no cuentan con estos recursos y tienen temor de que no se les pague los meses de retraso”.

El Comité Digna Ochoa también informó que ha documentado la denuncia de ejidatarios de Nueva Esperanza, también en Tila, donde hay retrasos en pagos de recursos de los programas Bienestar de productores de café y de mujeres, “ello a pesar de contar con la tarjeta plástica y expresan el mismo temor de que no les paguen los recursos correspondientes a este año que ya termina”.

“Los ejidatarios de Nueva Esperanza recuerdan que en el mes de febrero de 2019 entregaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde le solicitaron se investigue presuntas irregularidades de una obra del sistema de alcantarillado sanitario con un costo de 17 millones 202 mil 500 pesos que se realizó en el año 2010 durante el gobierno del mismo Limber Gregorio Gutiérrez Gómez”.

Dicha obra nunca fue entregada por presuntas irregularidades que en su momento denunciaron a las autoridades responsables y el drenaje continúa inconcluso, sin que hasta ahora haya una respuesta a su petición.

Ante estos hechos, el Comité Digna Ochoa hace un llamado público a la Contraloría Social y a la Delegación Chiapas del INPI para que se atienda la denuncia de corrupción por parte de autoridades comunales pertenecientes al PVEM en los Bienes Comunales de Jolsibaquil en el municipio de Tila.

Y finalmente, hace un llamado a las instancias federales responsables de los programas gubernamentales Bienestar para que procedan en revisar la situación que se ha generado con la tramitación y que mantiene retrasos y omisiones en el pago puntual a los beneficiarios.