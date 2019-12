Piden pobladores de pueblos indígenas verdadera consulta para tren maya

SCLC.- “Que no sean tomados en cuenta nada más dos lenguas que es el Cho´l y Tseltal, sino que para que haya más impacto en los foros deben estar las 12 lenguas que representa Chiapas, exigimos que se vea y se ratifique las informaciones que se han dado y revisar realmente si el impacto económico y desarrollo sea para las comunidades, buscamos que el desarrollo aterrice en las comunidades donde pase el tren maya”.

Así lo dijo Juan Carlos Jiménez Méndez, quien se identificó como representantes de 12 pueblos y lenguas originarias del estado de Chiapas, hicieron un llamado al tras hacer un llamado al presidente de la república, para que sean tomados en cuenta en las consultas o foros ciudadanos para la construcción del llamado “tren maya”, y no únicamente al Cho´l y Tseltal como esta sucediendo, y esto ayude a tener más credibilidad.

En conferencia de prensa en la plaza catedral de esta ciudad, pidió que a los pueblos “no les den atol con el dedo” como sexenios pasados, y que la Consulta sea respetada y más aún este 2019 considerado como el año de las leguas “y hemos visto en el senado que han subido todas las lenguas maternas”.

Pidió no se haga una “consulta bajo el agua” y que quienes acudan a los eventos no sean personajes del gobierno con intereses, si no se tomen en cuenta las comunidades indígenas con las 12 lenguas que existen y con el gobierno se “arme un trabajo en conjunto” para que sean tomados en cuenta en los negocios que se harán en el transito del tren.

Jiménez Méndez, quien se hizo acompañar con otras 24 personas con trajes regionales, remarcó lo dicho por el Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tiene conocimiento de las llamadas consultas, y menos se han visto diálogos.

“FONATUR y la Secretaria del Medio Ambiente, no hay acuerdos, que de menos con los pueblos indígenas, ¿qué va pasar?, lo que queremos es un dialogo”, subrayó.

Luego de felicitar al gobernador del estado por el primer año de gobierno, y a quien el pasado sábado le fue entregado el bastón de mando por ex funcionarios, pidió ser tomados en cuenta como pueblo y se les dé atención en el congreso del estado.