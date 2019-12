Chutis alcanza el título

La novena de Chutis consiguió el título de la primera fuerza varonil este fin de semana, en la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez, luego de derrotar en el segundo juego de la serie final a Pejelagartos, con pizarra de cinco carreras a una, para quedarse con el gallardete de la competición 2019 de esta competición.

A pesar de que Pejelagartos arrancó anotando en el cierre de la primera entrada, cuando Toño Morales bateó pelota de piconazos para que su compañero, desde la tercera almohadilla, consiguiera abrir el marcador. Y en defensa, el mismo pitcher abridor de los “Pejes” consiguió mantener a raya las primeras dos entradas a sus rivales.

Pudo Pejelagartos aumentar la ventaja en el marcador, cuando tuvo la opción con corredores en la esquina y una jugada de robo, en la que vino el lanzamiento a segunda, pero el corredor de tercera tardó en arrancar y, después, no se barrió y fue puesto out en home.

Pero el tercer episodio vino la respuesta de Chutis, aprovechando un par de errores, primero en un tiro del cuatro al tres, después dos pifias del parador en corto que pusieron a corredores en las almohadillas y apareció el bateo oportuno, para que vinieran las cuatro carreras con las que se pudo poner arriba en el marcador.

Después, de nueva cuenta esa batalla por llegar a primera, con posibilidad y momentos importantes, pero sin anotar y eso fue colocando todo en perspectiva.

Chutis pudo conseguir una carrera más, para colocar cartones definitivos y después, entre pifias y malas decisiones, llegaron hasta la última entrada, en la que José Ríos pretendería cerrar la cortina de un juego en el que, de no ser por ese batazo que no tuvo manera de ser contrarrestado, pudo tirar una blanqueda; además, Ríos tomó revancha pues el año pasado, en la misma categoría y jugando para Mustangs, vio como Vasconcelos los dejaba sin posibilidades en tres juegos.

No podía permitirse repetir la historia y con un episodio en el que no dio tregua, incluido un ponche que significó el out 21, llevó a su equipo al título en esta ocasión, con marcador de cinco carreras a una.

Chutis pudo quedarse con el título, cierra la campaña en la que Apaches y Vasconcelos ganaron y completar la triada de monarcas en el 2019 de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez.