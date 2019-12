Llama Escandón a fortalecer instituciones encargadas de combatir la corrupción

Tuxtla.- En presencia de la directora del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de la Auditoría Superior de la Federación, Saraí Maribel Flores Rodríguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que con el fin de lograr el tan anhelado progreso, se necesita voluntad y fortalecer a las instituciones que se encargan de combatir la corrupción e impunidad, para que se haga un trabajo eficaz.

“El pueblo avaló las propuestas de los gobiernos Federal y Estatal porque considera que podremos rescatar su confianza en las instituciones. No tengan duda, iremos por delante, porque si las cosas se hacen con conciencia, transparencia, inclusión y oportunidades para todas y todos, conseguiremos que Chiapas viva mejor”, apuntó tras asegurar que el sueño de la Cuarta Transformación sólo se logrará erradicando estos vicios.

Al conmemorarse el Día Internacional contra la Corrupción, marco en el que se realizó la Conferencia Magistral impartida por la directora del SNA, el mandatario manifestó que si se insiste en una actitud de información y acción, esta lucha dará resultados, por lo que convocó a dar a conocer el daño que ocasiona apoderarse de los recursos que corresponden al pueblo y a no permitir actos que contribuyan a que este flagelo siga arraigado en la entidad.

En su mensaje, Saraí Flores puntualizó que actualmente el Sistema Nacional Anticorrupción atraviesa por una etapa crítica; bajo esta óptica, agregó, es necesario reevaluar sus logros y asumir sus fallas: “Debe evolucionar para fortalecerse normativa y operativamente, adaptarse a las nuevas dinámicas del sector público. De no transformarse, el SNA enfrenta el riesgo de perder su posición como el actor clave a nivel nacional en la agenda anticorrupción”.

El auditor superior del Estado (ASE), José Uriel Estrada Martínez, destacó que esta fecha invita a reflexionar si se hace lo necesario para evitar que se repitan casos que ofendan a México. En este sentido, señaló que desde el inicio de su gestión al frente de este ente fiscalizador, se replantearon objetivos estratégicos a partir de una reingeniería de procesos, adecuando el marco normativo, a fin de contar con procedimientos más eficaces.

Acotó que junto a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, se han realizado más de 100 cursos de capacitación presencial y a distancia en beneficio de cerca de 2 mil 500 integrantes de distintas instituciones; asimismo, detalló que, entre otras acciones, la ASE citó a comparecer a mil 700 servidores y exservidores públicos, contratistas y prestadores de servicios; ha presentado aproximadamente 30 denuncias penales y ha atendido 550 denuncias ciudadanas por casos de corrupción.

Tras subrayar el compromiso del gobernador de acabar con la corrupción, la impunidad y la inseguridad, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, aseveró que se continuará trabajando para que impere la justicia, tal como se ha hecho en el primer año de gobierno en el tema de invasiones, bloqueos carreteros, toma de instalaciones, entre otras problemáticas: “Ahora no hay ilícito que no se investigue, no se fabrican delincuentes ni se exonera a ninguna persona que comete un delito”.

Estuvieron presentes: la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz; y la diputada Ana Laura Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.