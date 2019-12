Tuxtla.- Chiapas es paso obligado de los migrantes, por lo que cada vez vemos a más de ellos entre nosotros: ¿por qué no trabajan? ¿por qué piden dinero cargando a sus niños a cuestas? ¿por qué salieron de sus países? Son las preguntas que nos vienen a la mente ante la aparente incomodidad de su presencia… pero ¿nos hemos preguntado qué piensan ellos?

Desde hace 10 años, el chiapaneco Jacob García se dedica al fotoperiodismo, y entre las temáticas que le ha tocado cubrir se encuentra el fenómeno migrante, mismo que se ha agudizado en los últimos años y que él ha observado de cerca, por lo que decidió concentrar parte de lo captado por su cámara a través de esta exposición: ‘Sueño norte: una mirada desde la frontera sur’.

“Esta exposición surge después de cubrir el flujo migratorio desde 2016, el año pasado se dio un auge en este tema y me tocó ir y venir para cubrir el tema, para que no se queden guardadas las imágenes decidí montar la expo, así como para visualizar la situación de los hermanos migrantes en su paso por México, no solo al ingresar, sino cómo viven mientras transitan por el país”, señaló.

La mayoría de estos retratos fueron recolectados entre 2018 y 2019, la muestra abarca cerca de 15 fotografías, que son pocas para todo lo que se ha hecho Jacob en el proceso, por lo que reconoce el espacio que le han dado para mostrarlas y concientizar a la ciudadanía.

“Vivimos una sociedad con mucha xenofobia, criticamos mucho a los hermanos migrantes, lamentablemente se tienen moldes en la cabeza que si eres de El Salvador eres Mara Salvatrucha y vienes a hacer maldad y muchas veces no es así, hay gente que sale por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, vienen huyendo de amenazas de la violencia organizada, entonces muchos de ellos también buscan oportunidades de vida, una mejor calidad de vida".

Precisamente, la mayoría busca llegar al país vecino del norte en busca del llamado ‘Sueño americano’, y para llegar hasta ahí tienen que pasar por mucho, por lo que desde su trinchera trató de retratarlo y exponerlo, para decirle a la sociedad: esto es lo que viven.

“La verdad me siento contento, nadie es profeta en su tierra y estoy agradecido con el Coneculta por brindarme el apoyo y espacio, otras administraciones no han brindado el apoyo ni mostrado interés en este tema y hemos tenido que buscar oportunidades fuera del estado”, señaló.

La experiencia para Jacob fue humanizante: le tocó caminar con ellos, dormir con ellos, comer con ellos, convencer a algunos de que sus intenciones eran las mejores, escuchar sus historias, y darse cuenta de que migrante no es sinónimo de violencia, sino que cada uno tiene su historia.

“Incluso me tocó treparme a La Bestia con ellos, viajando con otro compañero fotógrafo 14 horas desde Chiapas hasta Ciudad Ixtepec, Oaxaca, exponiéndonos a los mismos riesgos que ellos, tanto en seguridad como en salud, o exponernos a la violencia, a que nos asaltaran otros grupos en el camino, es algo que te cambia la vida”.

Al fotoperiodista le tocó ver de cerca a mujeres embarazadas de hasta ocho meses, a familias con sus hijos más pequeños corriendo por alcanzar una ducha, de tener que amarrarse a bordo del tren que transporta combustible y no dormir, para no caerse o ser ultrajados, todo eso lo vivió en carne propia y decidió contarlo a través de este selecto grupo de imágenes.

Jacob egresó de la UNACH como Licenciado en Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en 2009, actualmente trabaja para un medio local y es corresponsal para El Universal y la agencia Thomson Reuters, además, ha colaborado para Cuartoscuro, La Jornada, Salón Luz y La Croix.

Ha recibido premios y distinciones como los del Festival Internacional de Fotografía Puebla 2015, el tercer lugar del Premio Nacional de Fotografía Periodística y Documental, ha sido finalista en certámenes internacionales en la materia, expuesto sus fotos en Colombia, Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Zacatecas y Coahuila, y sus fotos han sido publicadas en tres libros.

Pero no todo lo que retrata es duro o triste, también le gusta documentar las fiestas de nuestra tierra, cultura, tradición y cotidianidad, por lo que actualmente se encuentra seleccionando material para ‘Mirada sur’, su próximo proyecto, que espera estrenar antes de finalizar el año.

Según su punto de vista, desde que salimos de casa para buscar crecimiento laboral, personal o profesional, todos somos migrantes, por lo que no te puedes perder esta exposición, que estará montada todo el mes de diciembre en el lobby del Teatro de la Ciudad, de 10:00 a 3:00 y de 4:00 a 7:30.