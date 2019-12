Cumple una semana plantón de egresados

Tuxtla.- Debido a que aún no se ha creado la plataforma digital para obtener sus títulos y cédulas profesionales, egresados y egresadas de varias carreras de escuelas particulares cumplieron ayer una semana en plantón para presionar a las autoridades y que los “volteen a ver”.

Casi colados frente a la entrada principal del Palacio de Gobierno, un grupo de afectadas, casi todas de las carreras en Medicina y Enfermería, explicaron que la demora ha sido mucha y la Secretaría de Educación no les da respuestas claras de esta situación.

Una de las inconformes explicó que hay compañeras y compañeros que egresaron desde hace un año o año y medio y no pueden laborar porque requieren de forma obligatoria esos documentos que avalan que sí concluyeron y pueden ejercer de forma tranquila.

“(Las autoridades) no entienden, por ejemplo, que carreras como Medicina necesitan de ley estar titulados y con cédula… no sé qué se tiene que esperar si ya se aprobó una ley que permite que, por ende, echen a andar la plataforma digital para conseguir esos documentos”, condenó.

Aunque no otorgó una cifra concreta, estimó que los afectados pueden ser miles, debido a que se habla de todas las escuelas privadas de Chiapas, más algunas públicas como la de Enfermería, “la Unach, por ejemplo, no tendría problemas porque es autónoma, pero de ahí todos sí”.

Por el momento, dijo que se mantendrán en plantón hasta que les resuelvan su situación, e incluso en estos días un grupo de afectados viajará de nueva cuenta a la Ciudad de México para, de alguna manera, presionar y que ya puedan titularse.

“Está todo listo sobre la mesa, no sé qué espera la Secretaría de Educación, no sé qué esperan los legisladores, nos están afectando mucho, es un problema grave, no nos dan chamba por eso, ¿qué más quieren pues?”, aseveró.