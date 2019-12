Frenar y revertir la obesidad, objetivo de política pública

México.- La población mexicana vive actualmente una grande y grave epidemia de obesidad, diabetes y en general enfermedades crónicas no transmisibles; además, la mitad de las muertes que ocurren en México desde hace 12 años están asociadas a la mala nutrición. Por lo que el objetivo de las políticas públicas es frenar y revertir la obesidad, dijo Hugo López-Gatell Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaria de Salud.

De acuerdo con la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Senado de la República y la Cámara de Diputados (INCyTU), la causa principal de la epidemia de obesidad en América Latina es el alto consumo de alimentos ultraprocesados, en donde México ocupa el primer lugar en la región en el consumo de estos alimentos: poco más de 4 kg por persona a la semana.

Y es que la mayoría de los determinantes de la nutrición no son individuales sino estructurales y sociales —dijo López Gatell— pues donde no existe una oferta alimentaria saludable no se puede tener una alimentación saludable aunque individualmente se desee. “No es culpa de los individuos ni de las familias tener una mala alimentación sino que el mercado está sobresaturado de productos ultraprocesados de muy bajo valor nutrimental y muy alta carga en calorías, azúcares, grasas y sal que son los causantes de esta mortalidad”.

En México, 1 de cada 3 niños entre los 6 y 19 años padece sobre peso u obesidad y el problema se presenta con más frecuencia en los estados del norte del país y en comunidades urbanas. Ante estas cifras la Secretaria de Salud ha implementado 3 estrategias de políticas públicas para atacar el problema: el proyecto entornos escolares favorables a la salud pretende que los alumnos de primarias públicas desarrollen capacidades para lograr una alimentación saludable acompañada de actividad física. Este programa será anunciado en consecuentes días por las secretarías de Salud y de Educación Pública.

López-Gatell agregó que “establecimos, desde el 14 de febrero de este año, un grupo intersectorial que aborda los temas de medio ambiente, salud y competitividad, que engloba a 50 organizaciones públicas para tener un mapa completo y exhaustivo de políticas públicas integrales que nos permitan llegar a un sistema agroalimentario justo saludable ambientalmente sostenible y competitivo” dijo el representante de la Secretaria de Salud durante el Foro Internacional de Alto Nivel en Prevención de Obesidad Infantil que realizó la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM) este 10 de diciembre en sus instalaciones.

Adicionalmente, destaca la aprobación a la reforma en salud sobre el etiquetado frontal de alimentos para señalar aquellos con altos contenidos de sodio, azúcares y carbohidratos ya que, de acuerdo con INCyTU, los cambios en la cultura alimentaria tradicional se deben a que las cadenas globales de suministro de alimentos han dado acceso a alimentos procesados y preparados con altas cantidades de calorías y grasas, por lo que la reforma al etiquetado frontal constituye un acierto, seguida de la regulación estricta de la publicidad, en particular, a la que es dirigida a niños ya que éstos son considerados el sector más vulnerable de la sociedad.