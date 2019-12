Mal uso de antibióticos puede llevar a la muerte

Cuando nos enfermamos, por lo regular corremos al botiquín del hogar para buscar lo que nos hayan recetado la vez anterior y que nos quedó de sobra, aunque a veces ni siquiera es el mismo padecimiento, entre estas sobras podemos encontrar antibióticos.

El problema es que si los usamos para padecimientos que no requieran este tipo de tratamiento, podemos generar resistencia bacteriana y volvernos inmunes a ciertos medicamentos, por lo que en futuras ocasiones, una infección puede llevarnos a la muerte.

Raquel Coello Gutiérrez, médico general, señala que los antibióticos son medicamentos que deben tener un control y manejo adecuados, sin embargo, por el alto índice de automedicación que la población ejerce, son usados indiscriminadamente en cualquier tipo de eventos infecciosos.

“Hay de muchos tipos, por eso los pacientes deben ser conscientes que un resfriado común, o una infección por hongo o virus no ocupa antibiótico, estos medicamentos solo son indicados para infecciones por bacterias”, señaló.

Es decir, si los tomamos o prescribimos, necesitamos una cantidad y tiempo de uso adecuados, saber bien por cuántos días usarlos para obtener el resultado adecuado y erradicar estas bacterias.

“Por ejemplo, hay quienes empiezan con una tos, entonces usan antibióticos y estos por supuesto no quitan la fiebre, dolor o tos, por lo mismo no deben usarse, igual si se trata de hongos, en ese caso debemos usar antifúngicos, no antibióticos”.

El mayor problema que esto ocasiona es la resistencia, antes, los médicos recetaban ampicilina o amoxicilina y con eso era suficiente, ahorita muchos médicos generan tratamientos con ceftriaxonas, clindamicinas, es decir, medicamentos más fuertes, esto como consecuencia a la alta resistencia de las bacterias, por lo que quienes ya tomaron dos o tres tratamientos, no ven resuelta la infección.

“Si ya hice un primer tratamiento y no me funciona, vale la pena solicitar exudados o cultivos para saber qué bacteria está causando el problema y con qué vamos a resolverlo, no es un juego de ver qué le sirve al paciente y qué no, es un gasto y además, condiciona que el hígado se esfuerce de más por procesar estos medicamentos”, señaló.

Es decir, la resistencia es más grande porque también han aumentado las infecciones con origen en hospitales, que son más resistentes y en un momento no hay cómo combatirlas a pesar de saber que es una bacteria, por lo que el paciente puede fallecer en consecuencia.

“La recomendación más importante sigue siendo no automedicarse, además de la medicina preventiva, evitando los cambios de clima bruscos, aumentando el consumo de frutas y verduras, y mantenernos bien hidratados para tener una mejor incidencia de infecciones”, finalizó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente se tiene registro de 700 mil muertes anuales a nivel mundial asociadas con la resistencia, por lo que emitió una alerta: en el 2050 la resistencia va a ser la primera causa de muerte, porque no vamos a tener antibióticos suficientes para poder eliminar las infecciones causadas por bacterias multirresistentes.