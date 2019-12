Evo Morales llega a Argentina y se quedará como refugiado

Buenos Aires.- El expresidente boliviano Evo Morales llegó a Argentina en medio de un “operativo secreto” y bajo la condición de “refugiado”, confirmó el canciller argentino Felipe Solá.

Morales arribó esta mañana acompañado de cuatro exfuncionarios bolivianos para ser aceptados como “refugiados políticos”, condición que será confirmada por el Ministerio del Interior.

“Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilados y asumirán la de refugiados”, dijo Solá al canal TN.

Voceros oficiales indicaron que el dimitido presidente se encontraba en vuelo hacia Buenos Aires y llegaría por la tarde pero lo hizo antes, confirman Infobae, Clarín y La Nación.

Morales llegó desde Cuba, donde recibió un tratamiento médico y tras una invitación del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández.

El mes pasado llegaron dos hijos de Morales y se instalaron en dos departamentos en la capital del país suramericano.

Evo agradece apoyo de México

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a Argentina como asilado político y refugiado, externó su “eterno agradecimiento” al presidente Andrés Manuel López Obrador, al pueblo y al gobierno de México por “salvarme la vida y por cobijarme”.

En su cuenta de Twitter @evoespueblo, el exmandatario escribió: “Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes”. Morales estuvo 30 días en México, país que le dio asilo político y refugio tras renunicar a la presidencia el pasado 10 de noviembre.

En otro tuit anotó que “Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la #PatriaGrande, estoy fuerte y animado.”

“Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad”, señaló el exmandatario, quien llegó esta mañana al país sudamericano en “operativo secreto” y bajo la condición de “refugiado”, según el canciller argentino Felipe Solá.

Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Gabriela Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles, aterrizaron esta mañana en el país. “Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados, explicó Solá al canal TN.

En días pasado, Morales viajó primero de México a Cuba y en la isla recibió un tratamiento médico, para luego viajar a Argentina por invitación del nuevo presidente, Alberto Fernández.