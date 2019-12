Depresión invernal aumenta ola de suicidios

Tuxtla.- Desde el mes de noviembre, hemos visto un incremento en la ola de suicidios en la entidad chiapaneca, y uno de los factores que lo causan puede ser la depresión invernal, que surge en estas fechas cuando hay menos luz y se juntan otros factores.

Gisela Sánchez Corzo, terapeuta familiar, señala que debido a que se aproximan las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, que se caracterizan por la unión familiar, así como el cumplimiento de logros, a veces al hacer esta evaluación de nuestro año salimos en números rojos, es ahí donde empieza la depresión.

“Muchas veces nos damos cuenta que alguien no estará en la mesa, de nuestros logros no obtenidos, de metas no cumplidas, desunión familiar, alguna mudanza, peleas o discusiones en la familia, por lo que en vez de vivir una temporada alegre nos ponemos tristes”, señaló.

Además, por otro lado está el componente fisiológico, ya que por la falta de luz al ser los días más cortos, nuestro estado de ánimo también baja, además, la presencia de días nublados nos da menos horas de luz y nuestro cuerpo lo resiente.

“Los seres humanos somos seres de luz, es decir, somos animales diurnos, en diciembre los días son más cortos, hay menos luz y por tanto también nuestros estados de ánimo empiezan a bajar".

Es común en estas fechas ver a familiares o amigos sonrientes pero con la mirada triste, sin esa chispa ni energía que tienen durante el resto del año, por lo que hay que acercarnos a ellos para escucharlos y ayudarlos a pasar por esta experiencia, que muchas veces es pasajera.

“La recomendación es ver el lado positivo, si no resultaron las cosas este año, habrá otra oportunidad en 2020, planeando de manera concreta para cumplir nuestros sueños, o hacer algo por unir a la familia, pasar de la depresión a la acción, lo que genera más energía”, dijo.

Sin embargo, para quienes están en depresión estacional y presentan poca energía, trastornos en la alimentación o el sueño, de pronto están muy felices o de pronto están llorando, es recomendable buscar ayuda profesional.

“A esas personas sí les pido por favor que busquen ayuda profesional, porque entonces sí estamos en riesgo de tomar otro tipo de acciones, si ustedes ven que algún familiar está en estas situaciones y no quiere ayuda, por favor acérquense a ellos, propónganles la ayuda o por lo menos la escucha sin criticar o juzgar, solo con que se desahoguen puede ser la diferencia”, concluyó.