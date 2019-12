Payaso Yin Pin emprende gira del adiós

Tuxtla.- Si usted es de las generaciones que ya tiene hijos o hasta nietos, seguro recuerda al payaso ‘Yin Pin’, quien se convirtió en una sensación en Chiapas debido al humor que manejaba y la popularidad que alcanzó: está por festejar sus 45 años de carrera, lo que marca el regreso de su personaje y todos sus compañeros.

Nace una carrera.

Efraín Coutiño, mejor conocido como el payaso ‘Yin Pin’, inició su carrera en los 70s, con presencia en radio, televisión y a través de los discos que grabó, hoy en día, tras algunas idas y venidas, celebra 45 años de vida artística, y lo hará a lo grande.

Coutiño recuerda que su éxito no vino solo, también se forjó con la creación de personajes como ‘El Rascabuche’ (Gustavo Coutiño), que tuvo mucha aceptación en el programa por ser el personaje que se convertía en zopilote con la magia de la televisión, con efectos especiales que se hacían con mucho trabajo, considerando las condiciones de la tele en ese entonces.

“Mi padre fue promotor de box y lucha, y algo tuvo que ver en que nos involucráramos en este ambiente, nos presentamos en muchos escenarios aunque nunca llegamos al Teatro Blanquita, nos estancamos en el sureste, nos dio miedo ir a la capital”, recuerda.

Sin embargo, sí tuvo presencia en la capital con sus discos y presentaciones en algunas colonias, pero se enclaustraron un poco; aún así se siente orgulloso de haber logrado conquistar al público de ese entonces, que hoy en día le cuenta a sus hijos de personajes como ‘Popochas’, ‘Profesor Becerra’, ‘El Mago’ o ‘El Aventurero’.

Sus inicios en radio y televisión.

“Mi primer hit fue el tema ‘Vagabundo’ un cover que grabamos todavía en disco de acetato, en el estudio de Los Socios del Ritmo en Industrial Vallejo, luego llega la oportunidad de hacer radio en 1975 en Radio Sensación, hoy La Romántica, con el apoyo de Francisco Javier Velázquez, era un programa sabatino que me impulsa a grabar La Piñatita” en la Ciudad de México, recuerda.

Fue tal el éxito, que tan solo en el estado lograron más de 30 mil copias vendidas, lo vendían en Sanborns, Gigante y otras tiendas grandes de la época. “Una vez iba a la Ciudad de México y el autobús paró en Córdova, Veracruz, me bajé un ratito, entré a una tienda y me dijeron que se vendía muy bien, lo disfrutamos en su momento”, nos cuenta.

Después, ‘Yin Pin’ incursiona en Radio Digital, donde tuvo mucho apoyo, de ahí sale la oportunidad de hacer un programa de televisión: tocó puertas en Canal 10 y Canal 5, y cuando le dieron la oportunidad en el primerio, prefirió la iniciativa privada y grabó un piloto de 20 minutos para Canal 5.

“Grabamos ‘La Aventura’, se editó y me llamaron para decirme que comenzaba el sábado, el primer programa fueron cuatro segmentos de cinco minutos, rebasamos las 50 llamadas del público por mucho, y así nació ‘Zona de diversión’”.

Al siguiente sábado, el programa se alargó a una hora, para finalmente quedar de dos, los sábados de 12 a 2 los chiapanecos se entretenían viendo este show que duró seis años, un exitazo, considera Efraín, quien se encargaba de escribir los guiones e ideas, y mantener la idea viva.

“Tuvimos nuestro público en el set, íbamos a Villahermosa a grabar, luego a Tapachula que transmitía a Guatemala, esto nos proyectó a Palenque, Playas de Catazajá; no me imaginaba que gente de Guatemala, Campeche, Juchitán, Coatzacoalcos nos miraba, hasta que empezamos jugando y fuimos a La Mesilla, luego más adentro y de dos días, nos quedamos dos meses en Guatemala con llenos diarios”.

Después de alcanzar tal popularidad, fue ‘patiño’ en el circo de personajes de El Chavo del Ocho como Ñoño, el Profesor Jirafales, Jaimito, la Bruja del 71, y así surgió en la primera temporada su personaje de ‘El Aventurero’, quien se lesionó y entró al quite el ‘Rey Aventura’, a quien hizo su ahijado en la televisión y hoy en día estarán de nuevo juntos.

Se viene el gran regreso

‘Yin Pin’ ya tiene planes en tres televisoras locales para que ‘Zona de Diversión’ vuelva al aire, será el próximo año primero Dios cuando se dé el reencuentro con los personajes, están pensando en un formato más moderno, aunque conservando los valores que transmitían, pues ningún personaje del programa era malo.

“Desaparecimos un rato porque nos retiramos del medio, para promover bailes, grupos, luchas, caravanas, pero luego volvimos a retomar el espacio para los niños y aquí estamos, son 45 años y a veces digo ya me voy a retirar, pero también a veces digo, mejor que me retire Dios cuando quiera… he cumplido con mis metas, Dios me ha dado lo mejor que son mis hijos, mi mujer que me apoya bastante, no se despega de mí”, relata.

Ya estuvo haciendo una pequeña temporada de cuatro programas hace dos años, fueron 18 programas en el canal local Supercable, pero se terminó el ciclo y ya hay propuestas. “Da igual si es ahí mismo, en Tv Azteca o en Televisa, porque con las redes sociales la gente te va a seguir a donde vayas, si vamos a una televisora importante aunque sea en el mejor horario y la gente no te quiere, no va a pasar nada”, consideró.

‘Yin Pin’ tiene presencia en Facebook y Youtube, donde incluso hay programas completos, y aunque fue en abril cuando cumplió sus 45 años de carrera, debido a ciertas carencias lo celebrará en grande el próximo 5 de enero, que coincide con la fecha en que hace muchos años, presentaron a los personajes en la Plaza de Toros ante 10 mil personas.

“Será en el Centro Deportivo Roma, tendremos lucha libre de fantasía, y un mega evento de reyes a las 6 de la tarde, queremos ver ahí a todo el público con sus hijos, muchos papás nos quieren ver, revivan su infancia y sigamos divirtiéndonos”, señaló; los boletos ya se encuentran a la venta en las taquillas del recinto.

“Si Dios nos presta vida, queremos llegar al 50 aniversario y retirarnos, ya tengo 59 años, quizá hagamos una gira por Guatemala, Tabasco, una gira del adiós prácticamente porque en Tuxtla casi no me presento, la última vez fue en San Roque hace dos o tres años, ya casi no voy a fiestas infantiles porque ya hay muchos payasitos”, dijo.

Después del 5 de enero, tal vez vayan a Comitán, Comalapa, Tapachula, Huixtla y quizá Guatemala, para recordar viejos tiempos, pues nadie es profeta en su tierra y recuerda que, aunque los gobiernos van y vienen, nunca ha habido apoyo de ellos.

“Nunca me han contratado para ir a alguna zona a alegrar a los niños, hice el proyecto de un circo rural para llevarlo a las comunidades y lo echaron en saco roto, eso me desilusionó mucho pero me di cuenta que no dependo de gobierno, uno le busca porque si trabajo como y si no, no”, confesó.

Coutiño espera que este gobierno ponga en su mirada a su rubro y fusionen esfuerzos con Coneculta, pues según su experiencia, te quedas asombrado de ver cómo se alegran los niños en lugares marginados, donde no les puedes cobrar porque no tienen dinero.

Para recordar viejos tiempos, recuerda que la cita es este 5 de enero en el Centro Deportivo Roma, con ‘Yin Pin’ y todos sus amigos, a alas 6 de la tarde, los boletos ya están a la venta en las taquillas del recinto.